Sánchez pide la reelección el próximo 23 de julio "para no volver 20 años atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha advertido de que la alternativa a revalidar el gobierno de coalición será uno de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal. "Ya le ha dicho a usted el señor Feijóo que si necesita a Abascal y sus votos, estos estarán en el Gobierno de España", ha dicho durante su entrevista con Ana Rosa Quintana, que le ha afeado los pactos con EH Bildu, a lo que el líder del Ejecutivo ha respondido indicando que no ha habido gobierno conjunto, sino pactos. "No es cierto lo que dicen de que gobierno con Bildu, porque estar en el Gobierno es lo que ha hecho el PP [con Vox]... No hay ministros de EH Bildu, sino apoyos puntuales, y yo he buscado votos debajo de las piedras", ha dicho, ejemplificando las negociaciones para aprobar la reforma laboral.

En esta línea, ha asegurado que también buscó el apoyo de los conservadores, que no consiguió, y ha criticado que Feijóo diga que ha alcanzado más acuerdos con los socialistas que con la ultraderecha. "No es verdad que Feijóo haya pactado más con el PSOE que con Vox. No es verdad, es mentira", ha asegurado.

A continuación, ha defendido los "cambios de opinión" que ha tenido respecto a algunos asuntos, como la situación en Cataluña. "Lo que hice fue un cambio de opinión para construir convivencia en Cataluña", ha afirmado.