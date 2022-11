La OTAN descarta un ataque ruso contra Polonia y atribuye el incidente a las defensas ucranianas

11:43 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado este miércoles las "descalificaciones" a los jueces "con carácter general", como cree que hizo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para justificar las rebajas de condenas en aplicación de la ley del solo sí es sí.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Robles ha evitado profundizar en el alcance de la legislación hasta leer las resoluciones judiciales que han motivado las rebajas de condenas y poder así analizar si se debe a casos concretos o a una "distorsión" de la Ley.

"Por lo que a mi respecta sería un poco prematuro que hiciera una consideración porque no he podido ver las resoluciones. No puedo decir si es una interpretación puntual o una distorsión de la ley", ha sostenido.

En cualquier caso, ha rechazado que la acusación pueda derivar en los jueces, a quienes ha dedicado "elogios" y ha reivindicado que son "serios, profesionales, formados y preparados". "Esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan", ha respondido después de que Rosell defendiera que "el problema no es la norma", sino la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo".