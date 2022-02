Directo | Egea se contradice y critica la "mala" reforma laboral tras asegurar que el Gobierno "no ha derogado" la del PP

08:01 h

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afeado este martes la "manera" de negociar la reforma laboral "con un acuerdo de fuera" al que "no se le puede tocar ni una coma" y ha pedido al Gobierno de coalición que cuide la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha declarado que su grupo parlamentario apoyará la reforma laboral del Gobierno pero ha criticado la manera en la que el Ejecutivo está llevando las negociaciones. "El Gobierno se lo tiene que hacer mirar", ha afirmado.

Así, el diputado ha señalado que no es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apurado las negociaciones hasta el último momento. En este sentido, ha aclarado que cree que la reforma saldrá adelante pero que aún no hay nada en firme y, por lo tanto, no hay garantías.