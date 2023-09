Sánchez asegura que se dedicará "en cuerpo y alma" a su investidura y afea a Feijóo una "descomunal" pérdida de tiempo

11:04 h

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tenido contactos, como mínimo, con dos concejales y un exdiputado de Junts para conocer su posición y sus demandas en relación a la constitución de la Mesa del Congreso y la investidura.

"Coincido cada día con concejales de otros grupos, también de Junts, con los que hablo sin problema. En alguna de las conversaciones he preguntado qué pedían y qué querían. Entra dentro de la normalidad de los partidos", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Pese a asegurar que no se considera interlocutor y que no ha recibido un mandato del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con Junts, sí le ha trasladado lo que le explicaron así como a otras personas del partido, pero no al líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

"La responsabilidad de formar gobierno le corresponde a Feijóo. Le corresponde a él tener la información y decidir qué quiere hacer. Tenemos que ayudar y molestar lo mínimo posible", ha sostenido Sirera, restando importancia al hecho de no haber hablado de ello con Fernández.

También ha negado que uno de los dirigentes de Junts con los que haya hablado sea con el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, y ha apuntado que tampoco ha hablado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Ni he hablado ni hablaría con él. Lo que debe hacer es ponerse a disposición de la justicia".