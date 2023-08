"¡No voy a dimitir!": Rubiales se atrinchera y acusa al "falso feminismo" de querer "matarle"

13:08 h

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que denunciarán a Rubiales por "una falta muy grave". "El objetivo del Gobierno es elevar las denuncias que tenemos y elevar al TAD una denuncia propia. Vamos a evaluar si hay causa para poder hacer alguna acción propia del CSD y si eso lleva a la solicitud de suspension. Nosotros no podemos inhabilitar al señor Rubiales, podemos suspenderle, en último término", aclara en declaraciones a la Cadena SER.

"Que nadie dude de la contundencia con la que vamos a actuar", ha subrayado. "A mí el discurso del presidente de la Federación, contra el que no tengo nada personalmente, me ha parecido fuera de la realidad y, por lo tanto, me demuestra que las consecuencias de los hechos que tuvieron lugar no son valorables en términos de graves, sino de muy graves", asegura.