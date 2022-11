Irene Montero lanza un mensaje "contra toda las formas de violencia machista" y las "vidas libres de todas las mujeres"

08:20 h

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha lanzado este viernes en sus redes sociales, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un vídeo en el que trata de desmontar una serie de estereotipos machistas que, a juicio del órgano, conducen precisamente a la violencia contra las mujeres.

"Quien bien te quiere te hará reír", asegura el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el primero en intervenir en un vídeo en el que también participa el fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, que sostiene que "el compañerismo en igualdad es el único modo de querer".

"No eres su dueño, quiérela libre", señala el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quien sigue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. "No te equivoques, no es ella, eres tú", afirma.