11:11 h

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que se haya producido un cambio en la postura de España respecto al Sáhara Occidental tras el discurso pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sostenido que no es necesario repetirla como "una letanía".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Albares ha quitado hierro al hecho de que Sánchez no hiciera mención al apoyo de España al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"No se trata de hacer una especie de letanía, verso a verso", ha defendido, asegurando que Sánchez "no dijo nada que no hubiera dicho en los últimos meses ni que no estuviera en la carta" que envió a Mohamed VI en la que manifestaba que el plan de autonomía presentado en 2007 es "la base más sólida" para resolver el diferendo.

Lo que hizo el presidente en la ONU es decir que "la solución tiene que ser política y mutuamente aceptable" en el marco de Naciones Unidas y eso "no es algo nuevo" sino que el Gobierno lo ha dicho "muchas veces" en estos meses, ha insistido.