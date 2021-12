Directo | Sánchez admite que la atención a los mayores "es altamente deficitaria" y anuncia un plan para transformar el sector

13:07 h

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este miércoles en que a él "no le afectan las presiones" para que respalde la reforma laboral que se está negociando en la mesa de diálogo social y ha señalado que, en este momento, "no puede decir ni que sí ni que no". En declaraciones a los medios a su llegada a la XVIII Edición del Premio Nacional Joven Empresario que entrega la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Garamendi ha explicado que se está trabajando en los textos de la reforma y que, en función de cómo acaben los mismos, la CEOE "hará de una manera o de otra".