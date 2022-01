Directo | El consejero madrileño de Sanidad dice que Djokovic tiene que "venir vacunado" para jugar el Open

08:14 h

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado este lunes que "no se ha utilizado ni un día mas de los imprescindibles" con la Ley de Vivienda y ha afirmado que le gustaría aprobarla "tal y como está ahora" porque es "garantista" tras el informe del CGPJ del que, ha subrayado, es "preceptivo pero no vinculante". Así ha respondido a Unidas Podemos, que este lunes avisó al PSOE de que no aceptará "ningún cambio" sobre lo pactado aunque se emita un informe negativo contra la normativa.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la ministra ha insistido en que será una ley "que se va a aprobar" pese al "cierto revés" que ha causado el primer informe del órgano judicial en las previsiones del Ejecutivo. No obstante, Sánchez ha asegurado que espera que la segunda valoración del CGPJ se emita el 27 de enero para llevar la Ley de la Vivienda al Consejo de Ministros del 1 de febrero y después "continuar con la tramitación parlamentaria lo antes posible".