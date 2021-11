Directo | El Congreso aprueba los Presupuestos de 2022, los segundos de PSOE y Podemos, con una mayoría holgada de 188 votos

21:57 h, ayer

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha reconocido en la plataforma que promueve la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una voluntad cambiar la política aunque ha advertido de que solo podrá recuperar la "semilla del cambio" si concreta sus propuestas alternativas e incorpora muchas opiniones a sus ideas, pues de lo contrario corre el riesgo de ser un "proyecto pobre".

También ha proclamado que Podemos y Ciudadanos se convirtieron en vieja política "casi de inmediato" al optar por el modelo tradicional de partidos y ha proclamado que los nuevos colectivos de la 'España vaciada' generan incertidumbre en las grandes formaciones porque les va a obligar a "evolucionar" y transformarse.

En el caso de Más País, liderado por el diputado Íñigo Errejón y con quien compartió cartel electoral en las elecciones madrileñas de 2019, no se atreve a hacer esta crítica vertida a la formación morada, dado que es un partido que "casi no ha nacido" y que en la "poca vida que lleva no ha hecho nada muy significativo ni diferente". Sin embargo, ha admitido que sí tiene una estructura parecida al resto de formaciones actuales.

Así se ha pronunciado durante la presentación de su nuevo libro 'La joven política', de la editorial Península, en la Casa del Lector de Matadero Madrid, donde ha estado flanqueada por los ediles del grupo mixto Marta Higueras, Felipe Llamas Luis Cueto y Marta Higueras, que formaron parte también de su núcleo más estrecho de su equipo de gobierno.