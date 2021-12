Directo | La justicia canaria ratifica el uso del certificado covid en las islas

11:00 h

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho reconocerse en el discurso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por mirar más allá de la izquierda para cambiar España. "Es una línea acertada en la que siempre me he reconocido y defendido", ha dicho.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, Errejón ha reaccionado así tras las palabras pronunciadas esta semana por Díaz en una entrevista en La Cafetera, donde aseguró que le parece "algo muy pequeño y marginal" estar a la izquierda del PSOE y que lo que busca es construir un espacio político que va "mucho más allá de los partidos".

Errejón ha confesado que le suenan "bien" estas declaraciones de Díaz. "Me gustan, son muy sensatas y van en una línea que es evidente: España no se cambia con la izquierda, se cambia con el pueblo; y para cambiar nuestro país y hacerlo más justo, no basta con la izquierda, sino una mayoría popular amplia de gente que se pone etiquetas y de gente que no se las pone", ha defendido.