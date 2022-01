Directo | La tercera dosis de la vacuna contra el covid se amplia a todos los mayores de 18 años

12:06 h

Los catalanes suspenden al Govern con un 4,85 de nota media y al Gobierno central con un 4,41, según la encuesta de valoración del Govern y de las políticas públicas de 2021 que ha publicado este jueves el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, que se ha elaborado con una muestra de 1.500 personas entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre —en el inicio de la sexta ola de la pandemia del coronavirus y poco antes de la aprobación de los Presupuestos tanto catalanes como estatales—, y cuenta con un margen de error de 2,53.

El estudio del CEO muestra que, pese a que la nota media obtenida por el Govern es de 4,85, el 62,5% de los encuestados sitúan la valoración del Ejecutivo por encima del 5 y el 37% por debajo, el 0,4% no lo sabe y el 0,1% no contesta, mientras que en el caso del Gobierno central, aunque la media es de 4,41, el 54,4% lo aprueba, el 45,3% lo suspende, el 0,2% no lo sabe y el 0,1% no contesta.