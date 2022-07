Robles insta a "no regatear" en la prevención de incendios: "Se echa de menos un esfuerzo inversor"

11:58 h

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, señaló este lunes que aún tiene recorrido político, aunque no quiere hacer carrera profesional en este ámbito, y reivindicó que Podemos está comprometido con la plataforma Sumar que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que toca pronunciarse al respecto a otras fuerzas, como Más País o Compromís.

"Mi trayectoria política no puede ser mucho más larga de lo que ya ha sido. Yo siempre echo de menos la ciencia (...) Pero de momento estamos haciendo un buen trabajo. Yo estoy muy contento con mi trabajo en el Congreso y ya veremos lo que depara el futuro. Lo que tengo absolutamente claro es que yo no voy a hacer una carrera profesional en la política, primero porque no me apetece y segundo porque no es lo que hacemos la gente de Podemos", apuntó durante una entrevista con Europa Press.

A su vez, manifestó que tiene claro que Podemos y Sumar "tienen que ir juntos a las elecciones" y que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que impulsa este proyecto, debe ser "la candidata de todos" a las próximas elecciones generales.

"Pensamos que ese esquema y esa alianza puede servir para llegar más lejos de lo que hemos podido llegar hasta ahora y en esto vamos a trabajar desde Podemos, trabajar desde el principio para que tenga éxito esta candidatura", enfatizó Echenique para defender que, de la mano de Díaz, aspiran a tener "más fuerza" para reeditar la mayoría progresista y seguir impulsando medidas valientes.