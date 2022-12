Edmundo Bal anuncia su candidatura para disputar el liderazgo de Ciudadanos y ser el cartel electoral

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado este viernes su intención de presentar su candidatura para liderar el partido, compitiendo con Inés Arrimadas si ella también se presenta, ha recogido Europa Press.

"Quiero presentarme para liderar este proyecto", ha confirmado Bal ante los medios en la Plaza de las Cortes, donde ha acudido en solitario, subrayando que ha meditado "mucho" la decisión pero que, a su juicio, es su "obligación". "Creo que puedo aportar mucho", ha agregado.

Ciudadanos celebrará primarias el 9 y 10 de enero y, conforme a los documentos de refundación aprobados por la dirección del partido, apostará por un modelo de bicefalia con una persona encargada exclusivamente de la Secretaría General para llevar las riendas de la organización y otra distinta, el portavoz, que será su cartel electoral.

Busca número dos

No obstante, este modelo aún tiene que ser refrendado por la militancia en la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el 14 y el 15 de enero. En caso de ser validado, Bal se presentará para el cargo de portavoz. Bajo el modelo bicéfalo propuesto, necesita un compañero de fórmula, pero por el momento no cuenta con un nombre. "Estoy llamando a mucha gente", ha explicado, adelantando que informará sobre este extremo "cuando haya algo establecido".

Bal ha detallado que ha conversado con Arrimadas y su entorno durante toda la semana y que antes de hacer su anuncio la ha avisado. Por el momento, la actual presidenta de Cs no ha aclarado sus planes de futuro, pero de hacerlo se enfrentaría al actual vicesecretario general por el cargo de portavoz.

El diputado ha incidido en que "no se presenta contra nadie" ni "contra Inés, ni frente a ella" y ha hecho un llamamiento a la unidad. "No voy a ir solo, yo quiero que se unan a mí todos los activos, las cabezas visibles, todos los que aportan", ha recalcado, antes de reivindicar que la refundación del partido tiene que significar "un cambio de verdad".

Fuentes de Ciudadanos han explicado que Arrimadas no se esperaba el anuncio de Bal, pero que, en cualquier caso, la actual presidenta cabe en el proyecto del vicesecretario. Las mismas fuentes mencionan al procurador de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, y a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, como activos que tienen un hueco.

Igea apostó por un nuevo liderazgo

Uno de ellos, el diputado de Cs en Castilla y León, que perdió las primarias contra Inés Arrimadas en 2020, precisamente pidió públicamente un nuevo liderazgo en el partido el pasado martes, dando por finiquitada la etapa de Arrimadas.

Desde el entorno de Bal garantizan que la intención es no prescindir de nadie en un proyecto que ha de mostrar una revolución y una disrupción total, no dar una imagen continuista. Aseguran que la figura del abogado del Estado es beneficiosa porque no tiene enemigos ni mochilas y cuenta con el apoyo de la mayoría de su grupo parlamentario.

Edmundo Bal fue el candidato designado por Ciudadanos para las elecciones autonómicas de mayo de 2021 en Madrid, tras la marcha de Ignacio Aguado, pero no logró representación en la Asamblea. Eso sí, poco después le compensaron designándole 'número dos' de la dirección nacional del partido.