La enseñanza pública va a la huelga en Madrid contra el Gobierno de Ayuso por la reducción del horario lectivo

La educación pública madrileña afronta este miércoles la primera de las dos jornadas de huelga convocada por los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial -UGT, CC.OO, CSIF y ANPE-, a los que también se han sumado, con su propia convocatoria independiente, otras siglas como CGT, CNT, STEM y la Asamblea Menos Lectivas, según informa Europa Press.

La reducción del horario lectivo es, junto con la bajada de las ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, la reducción de la burocracia o la mejora de la atención a la diversidad, las principales reclamaciones de unos paros convocados ante la falta de acuerdo en la negociación del nuevo Acuerdo Sectorial Docente entre los sindicatos y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

La de este miércoles es la primera de las dos jornadas de huelga, a la que seguirá otra el martes 21 de mayo. Los sindicatos rechazaron el pasado lunes 8 de abril la propuesta que el consejero, Emilio Viciana, formuló para reducir las horas lectivas del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en el curso 2026/27.

La propuesta rechazada, y que sustituye a la planteada inicialmente por la Consejería, supone que todos los profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial pasen de 20 a 19 horas lectivas semanales en el curso 2026/27 como primer paso de una reducción general de las horas en el conjunto de la educación madrileña a lo largo de la legislatura.

Al tiempo que anunciaron la convocatoria de huelga, estas organizaciones advirtieron de que si el Gobierno regional no revierte la situación, el calendario de movilizaciones "se ampliará poniendo en riesgo la finalización de este curso y el inicio del siguiente".

Las organizaciones presentes en la Mesa de Educación exigen la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; la reducción del horario lectivo de Infantil y Primaria a 23 horas; la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios y dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad, y un plan de choque "contra la burocracia".

Los sindicatos minoritarios se suman a los paros

Por su parte, el pasado jueves los sindicatos CNT, CGT y STEM, junto con la Asamblea Menos Lectivas, anunciaron que se unían con su propia convocatoria de huelga para las mismas fechas que las anunciadas por las organizaciones de la Mesa, a fin de "sumar" y "nunca desmovilizar", a pesar de que las fuerzas mayoritarias no hayan contado con ellos a la hora de convocar sus movilizaciones, según criticaron en una rueda de prensa, y de que en su día no se sumaran a las tres jornadas de huelga que ellos celebraron en febrero.

CNT, CGT, STEM y Menos Lectivas han preparado una serie de actividades para "llenar las calles" y dar visibilidad a la protesta, con piquetes informativos en los centros que irán confluyendo en la sede de la Consejería de Educación a las 12.00 horas y en la Asamblea de Madrid el día 21, coincidiendo con la celebración de la Comisión de Educación, entre otras iniciativas.

Tras conocerse la convocatoria de huelga, el propio Viciana señaló que espera que las dos jornadas de paros "no compliquen" el final de curso escolar, y ha asegurado que el Gobierno regional "quiere seguir negociando" con los sindicatos de la Mesa Sectorial, después de lo cual insistió en que desde su Consejería "no han roto las negociaciones" y ha señalado que "siguen con la mano tendida" para seguir negociando con los sindicatos. No obstante, Viciana apuntó a que sus peticiones de reducción del horario lectivo debe hacerse "de manera progresiva" desde un punto de vista presupuestario.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la "inversión récord" acometida en educación en 2024, con "récord en becas y ayudas al estudio, en profesores contratados para la enseñanza pública y también en dotar de medios a los colegios y a los institutos para que puedan realizar mejor su trabajo", como con "la contratación de hasta 800 apoyos".

La primera jornada de huelga llega sin acuerdo en cuanto a los servicios mínimos, después de que los sindicatos rechazaran por "abusiva" la propuesta de la Consejería, similar a la adoptada en la huelga de febrero y que apareció publicada el pasado martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), de dos personas del equipo directivo por centro, un maestro para cada 50 alumnos en Primaria y un profesor para cada 90 en Secundaria, y un docente para cada 25 escolares con necesidades especiales, entre otras disposiciones.