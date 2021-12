Errejón sostiene que las elecciones en Castilla y León son un buen momento para ver si el problema es el número de candidaturas

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que las próximas elecciones en Castilla y León, a la que su formación no va a concurrir, será un buen momento para comprobar si el problema de la izquierda "es el número de candidaturas".

También ha subrayado, de cara a los próximos comicios andaluces, que la fórmula electoral con la que las fuerzas progresistas concurran a esas elecciones se decidirá en esa región y que es "bueno" que así sea, según informa Europa Press.

Eso sí, ha vaticinado que hay que hacer "las cosas diferentes" en Andalucía y que surjan "ingredientes nuevos para "no repetir el pasado". Por eso, ha augurado que habrá en esos comicios una traslación electoral del "resurgir" del movimiento andalucista, del que quieren formar parte.

Durante una entrevista con Europa Press, Errejón ha destacado que ante la cita electoral en Castilla y León su formación ha sido "honesta" al concluir que "no tiene sentido" presentarse a estos comicios, dado que no tienen presencia territorial ni "madurez" suficiente que garantice "obtener representación y ser útil".

Las perspectivas no mejoran con menos candidaturas progresistas

Así, ha destacado que en esta región habrá seguramente dos candidaturas progresistas (PSOE y la lista conjunta que planean Podemos e IU) y que, a tenor de las encuestas, no parece que "vaya a mejorar las perspectivas de la izquierda". Y es que, bajo su análisis, las expectativas de la izquierda no mejoran en función de la candidatura sino en su capacidad para ofrecer algo mejor a la mayoría social.

Sobre todo cuando el problema fundamental, que se refleja en las comunidades, es que hay un Ejecutivo progresista que, de momento, se deja "los deberes sin hacer", lo que es más importante que el número de candidaturas que existan. "Si los hace repite, si no los hace y no cambia el rumbo, yo creo que este Gobierno no repite", ha ahondado.

Por tanto, el líder de Más País ha destacado que pasar de los "grandes titulares" y ejecutar las transformaciones prometidas, para atender los problemas reales de la ciudadanía, será lo que provoque el "rearme moral" del electorado de izquierdas. Además, ha exhortado a no caer en "especulaciones electorales" que peden provocar "desconexión" entre la sociedad y el mundo de la política.

Le sorprende la oferta de Podemos a Teresa Rodríguez

Respecto a las futuras elecciones en Andalucía y la oferta planteada por Unidas Podemos de constituir un frente amplio en esta comunidad junto a Más País y Adelante Andalucía, Errejón ha manifestado que le "sorprende" esa llamada a la plataforma de Teresa Rodríguez después de que el espacio confederal la expulsara del grupo parlamentario en el Parlamento andaluz.

En el caso de Andalucía, ha subrayado que detecta un "reverdecer" de un "andalucismo" basado en la justicia social y en el ecologismo, que se vincula con la defensa del territorio y que los intereses de esa comunidad "tengan voz propia" en la política autonómica y nacional.

En Andalucía hay que hacer las cosas diferentes

Por tanto, ha defendido que "hay que hacer las cosas de forma diferente" y terminar con el "ordeno y mando desde Madrid", dejando que las decisiones de cómo ir a estos comicios la adoptarán en el propio territorio. De hecho, se ha mostrado "orgulloso" que esa determinación, en el caso de su espacio, no recaiga en él sino en sus compañeros de Andaluces Levantaos, la plataforma en la que participa Más País junto a otras formaciones como Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

"Dijimos que íbamos a hacer las cosas diferentes, más lentas, desde abajo y con las decisiones desde el territorio y lo estamos cumpliendo. En Andalucía concurrimos como quieran los compañeros y mi impresión es que será participando en esa traslación electoral de ese reverdecer del andalucismo (...) Para que pase una cosa diferente tiene que haber ingredientes nuevos y creo que el único que va a concurrir es el andalucismo", ha apostillado.

Mira con interés las plataformas de la 'España vaciada'

También ha analizado el fenómeno de las plataformas de la denominada "España vaciada", que observa "con interés" dado que con su componente transversal le dice al sistema político actual que "ya basta con que se tomen las decisiones" desde Madrid y "maltratar" a otros territorios.

Para el líder de Más País, estos colectivos lanzan una "alerta" de que las "cosas no funcionan bien", de que hay una parte de España que "mucho más olvidada" y que podría haberse corregido si el Senado ejerciera de verdadera cámara territorial o que el país tuviera una estructura federal.

Preguntado sobre si piensa respaldar a estos colectivos, el diputado en el Congreso ha aseverado que no está entre sus cometidos apoyarlas o pedir el voto, sino mirar estas plataformas "con respeto" y "sin ninguna intención de aprovechamiento".