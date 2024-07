Estrella Galán: “No es moral que Vox utilice a los menores migrantes para tensar el clima político”

El nuevo Parlamento Europeo ya ha arrancado y ha elegido también a Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Ya pisa estos días ese suelo Estrella Galán, nueva eurodiputada y número uno de la lista de Sumar en las pasadas elecciones del 9J. Al hilo de estas primera sesiones vaticina un clima de alta tensión especialmente por el comportamiento de la ultraderecha.

El cordón sanitario contra la ultraderecha se ha materializado y se ha dejado a estas fuerzas fuera de los top jobs, pero Galán advierte de que son todavía una seria amenaza. Pone el foco en la vigilancia que va a hacer el grupo de The Left, que quiere tejer alianzas con socialdemócratas y verdes para influir en el Parlamento. Pero Galán, que fue responsable de CEAR en España, también sigue muy atenta a lo que pasa en España, especialmente a la reforma que pretende la coalición sobre la ley de extranjería. Espera que finalmente el PP se una a esta iniciativa y dice que no es moral que Vox haya utilizado a los menores migrantes no acompañados como excusa para romper gobiernos y tensionar el clima político.

¿Qué impresión se está llevando de las instituciones europeas que están arrancando?

Todo el mundo decía que había diferencia de clima entre el Parlamento Europeo y el Congreso en España, pero parece que desafortunadamente ya no es así. Esta legislatura parece más agitada. Ya hemos visto capítulos de la ultraderecha manifestándose violentamente en actos. Hay una preocupación de que la alta tensión se pueda trasladar a Estrasburgo. Afortunadamente se ha vuelto a hacer un cordón sanitario contra la ultraderecha. Eso tranquiliza en cierta medida, aunque no del todo. Pero está claro que la correlación de fuerzas no es la deseada.

En la votación del jueves para elegir a Ursula Von der Leyen presidenta de la Comisión se materializó ese cordón sanitario, ¿pero eso significa que se ha parado a la ultraderecha en Europa o esas fuerzas siguen siendo un peligro?

Son una seria amenaza, habrá que estar muy vigilantes. Von der Leyen en la campaña hizo un amago de pacto y todavía están por determinar los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Parece que en alguno de estos puestos van a poder estar.

Va a ser una legislatura más agitada en el Parlamento Europeo

Toca negociar ahora los integrantes de la Comisión Europea, España no tiene todavía un puesto. ¿Qué cargo le gustaría a Sumar que tuviera Teresa Ribera? ¿Logrará ser vicepresidenta en temas energéticos y de medio ambiente?

Ella no ha tomado cargo como eurodiputada. Estaremos expectantes a que asuma el puesto de comisaria y que realmente vele por los intereses del medio ambiente. Nos preocupa que pueda seguir dando prioridad a las grandes energéticas.

En el discurso de Von der Leyen sorprendió el anuncio de un plan de vivienda. ¿Será efectivo?

Las competencias en el caso de España las tienen las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos. Pero si hay directivas europeas que marquen algunas líneas estratégicas, se puede ayudar a que el problema de la vivienda pueda encontrar de alguna manera algunos alivios y soluciones. No es un problema estatal, sino que es europeo.

Al necesitar a los Verdes, Von der Leyen volvió a un discurso más volcado en el medio ambiente después de una campaña en la que se distanció de esta cuestión por la pujanza de la ultraderecha. ¿Se cree esa apuesta por el Pacto Verde?

El Pacto Verde es determinante y una oportunidad de empleo y de sostenibilidad del planeta. Me temo que la visión que Von der Leyen tiene del Pacto Verde no es la misma que la de Sumar. En todo caso, que los Verdes estén en esa gran coalición es en cierta medida un punto de vigilancia a la presidenta de la Comisión Europea, que tendrá que ir cumpliendo. No me atrevo a pronosticar el camino, pero espero que el peso de los Verdes sirva de contrapeso.

El peso de The Left puede ser determinante

¿Cómo ha sido encontrarse con sus compañeros del grupo de The Left? ¿Han compartido ya reflexiones sobre la hoja de ruta después de unas elecciones en los que la ultraderecha les ha superado en votos?

Han sido unas semanas de reflexión y de marcar la línea estratégica. The Left sale reforzado respecto a la legislatura anterior, lo que es una buena noticia. Pese a incremento de la ultraderecha en el Parlamento, el peso de La Izquierda puede ser determinante para ir reconstruyendo algunas alianzas abandonadas. Como espacio político, estamos esperanzados. Además, los resultados en las elecciones legislativas en Francia han sido un balón de oxígeno. Iremos viendo cómo vamos tendiendo puentes con otros grupos, ya sean socialistas o verdes.

Habla del Nuevo Frente Popular. En la elección de la Presidencia de la Asamblea no se han puesto de acuerdo y se la ha llevado el partido de Emmanuel Macron con los conservadores. ¿Puede estallar esta coalición y no lograr ponerse de acuerdo respecto a un primer ministro? ¿O al final conseguirán una persona de consenso?

Confío en que sí. Mélenchon ha tenido un papel determinante y el corazón del Nuevo Frente Popular está en la izquierda. Como siempre las derechas y los liberales tratan de hacer todas sus estrategias para impedir que la izquierda gobierne. Lo vemos en España donde siguen insistiendo en que hay un Gobierno ilegítimo. Pero confío en que se llegue a materializar lo que han dicho las urnas: un voto a la izquierda.

En el Pleno de investidura de Ursula Von der Leyen habló Dolors Montserrat (Partido Popular), quien hizo un discurso muy nacional acusando al Gobierno progresista, del que forma parte Sumar, de querer censura a los medios y de amnistiar a prófugos. ¿Qué le parecieron esas palabras en el Parlamento?

Fuera de lugar. Trasladar un mensaje que abraza de nuevo el discurso de la ultraderecha es un guiño inoportuno. Además, ellos están probando su propio jarabe: han roto los gobiernos de coalición de Vox y del PP. El Partido Popular debería hacer una reflexión interna para ver hacia dónde van a dirigir su estrategia y su rumbo.

El discurso de Dolors Montserrat estuvo fuera de lugar

Es una de las personas que más sabe sobre migración y los menores no acompañados. El martes se va a votar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería para cambiar el artículo 35 y hacer obligatoria por ley la distribución entre autonomías. ¿Cree que el PP terminará accediendo a votar a favor?

Si no quiere dejar a Canarias abandonada, tendrá que hacerlo. Ha puesto algunas condiciones, unas sensatas y otras absolutamente fuera de lugar. Confío en que sí salga adelante.

El sistema actual de distribución de menores falla por la falta de solidaridad de las comunidades

¿Qué le parece que haya usado Vox esa excusa para romper los gobiernos?

La elección de Von der Leyen muestra al PP cómo funciona el cordón sanitario contra la ultraderecha Ver más

Sinceramente, 37 niños y niñas no son razón suficiente ni moral para tomar esa decisión. Vox ha encontrado una excusa que necesitaba para romper las coaliciones, tensar el clima político y diferenciarse del PP. Desgraciadamente lo ha hecho vulnerando los derechos de la infancia.

¿En qué falla el sistema actual? ¿Por qué se tiene que hacer esa distribución por ley?

El sistema actual falla porque no hay realmente una estrategia de distribución marcada y hay una falta de solidaridad de las comunidades. Dado que esa voluntad no se ha podido marcar, lo que se ha planteado es incorporarlo por ley a través de la modificación del artículo 35. Por tanto, lo que hace falta, ante el colapso estructural, hay una necesidad de hacer una gestión integral. Que cada comunidad gestione con un nivel de responsabilidad diferente es un gran problema. Habrá que hacer las reformas normativas necesarias para que esos compromisos de distribución territorial sean equitativos en base a criterios claros de sostenibilidad, de acogida e integración. Habrá que llegar a los acuerdos más ambiciosos posibles. Además, es muy importante que se creen centros de primera acogida con programas y estrategias de acogimiento en condiciones para que los niños y niñas tengan un futuro garantizado.