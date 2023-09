El terremoto de Marruecos se ha sentido en Andalucía y Canarias

14:56 h

El presiente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este sábado que "mucha gente se sintió ofendida" por las palabras del arzobispo Jesús Sanz Montes en la homilía en Covadonga cuando frivolizó sobre el 'caso Rubiales' y lo denomina "leyenda del beso". Unas palabras que a su juicio fueron "desafortunadas".

"No dejo de recibir mensajes de muchísimos creyentes, gente de fe de Asturias y de fuera de Asturias que sintió ofendida y profundamente disgustada por esas palabras -del Arzobispo en la homilía-, en mi opinión desafortunadas, porque al final, como me dijo hace muchos años un obispo a mí, la fe no se impone a martillazos, se propone, y se propone con los brazos abiertos, con el gesto amable", ha dicho Barbón.

Ha indicado Barbón que a la misa de Covadonga del Día de Asturias acude como presidente y no como creyente, "una tradición que no instauré él sino que instauró Rafael Fernández en 1980 y que siguieron todos los presidentes de Asturias". "Voy como presidente, si fuese como creyente iría en otra actitud", ha dicho.

Así ha insistido en que el Día de Asturias debe ser un día para la concordia y ha indicado que, el que fuera el "arzobispo de la concordia, que por desgracia falleció hace poco, Gabino Díaz Merchán, intentó hacer entender que Covadonga tenía que ser un lugar de acogida, no un lugar de crispación, no un lugar de tensión".

Adrián Barbón ha recordado que Covadonga no es sólo un espacio de religiosidad, que también lo es por supuesto. Pero considera Barbón que Covadonga tiene "un componente espiritual asturiano" y para la gente que se identifica con Asturias y el asturianismo tiene mucho de simbología propia.

"Por eso me ofendió tantísimo que Covadonga se utilizará para el inicio de una campaña electoral por parte de la extrema derecha, de Vox, me ofendió, porque a mí jamás se me ocurriría", ha dicho Barbón, que ha insistido en que "no se puede contaminar jamás Covadonga, el Real Sitio y desde luego todo lo que tenga que ver con la Santina, algo que "une más que separa" y por lo tanto "no se puede contaminar con los debates políticos".