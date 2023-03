"A mi padre lo sedaron sin saber si tenía covid": la rabia de los familiares estalla ante los juzgados

"Esto es un genocidio". "La responsable de las muertes indignas es la Comunidad de Madrid y no dice nada, Ayuso no tiene vergüenza". Estos son algunos de los testimonios de los familiares de los mayores fallecidos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia, que este jueves se han concentrado para pedir justicia por los Protocolos de la Vergüenza ante el el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Allí estaban citados para declarar como testigos el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la pandemia, Carlos Mur.

La hija de Pepita Vázquez, una residente fallecida, ha contado a infoLibre cómo le comunicaron que su madre estaba infectada por covid-19. "De la noche a la mañana me dicen que a mi madre la bajan al sótano para su 'extinción', no sabía a qué se referían, pero estaba claro... (...) Posteriormente hice lo imposible para conseguir que mi madre saliera de la residencia e ingresarla en un hospital". Y lo consiguió. Pero su madre estaba muy débil cuando ingresó en el hospital Ramón y Cajal. "Lo primero que me dijo fue que tenía hambre, había perdido unos 10 kilos". "Mi madre falleció en el hospital por el deterioro del covid, pero sobre todo por no haberla tratado a tiempo. Nos lo dijeron los médicos, que llegábamos tarde" ha concluido.

El padre de Mercedes Huertas falleció el 6 de abril de 2020 en la residencia pública Adolfo Suárez sin recibir asistencia hospitalaria. "A mi padre lo sedaron sin saber si tenía covid, a toda persona que estuviera en una residencia y en silla de ruedas ya directamente se le ponían cuidados paliativos", ha asegurado. Y ha añadido: "Queremos que se haga justicia por esa masacre, queremos cerrar el duelo, llevamos tres años de verdadero calvario". Ha denunciado además que "no se le puede negar el derecho sanitario a nadie", y menoa a los más mayores. Mercedes ha confesado: "Pensaba que me daba algo al ver a Carlos Mur, me ha costado mantener la compostura, es una dosis de esperanza que hoy declare".

La madre de Mariví Nieto está actualmente en la residencia pública de mayores de Alcorcón. "Vengo a apoyar a los familiares, mi madre se ha infectado dos veces de covid-19, en su residencia fallecieron más de 70 personas, le podría haber tocado a cualquiera, allí se vivió una situación de exclusión en la que no se derivó a ningún enfermo al hospital". "La verdad tiene que saberse y los responsables deben pagar. Las decisiones políticas no sanitarias son las que han decidido el futuro de enfermos", ha concluido.

Los padres de Maripaz Villanueva fallecieron en la residencia Doctor González Bueno, en la capital madrileña. "Espero que se haga justicia, el artículo 13 de la Constitución lo dice claro, no se le puede negar la asistencia médica a ningún español y eso no se cumplió", ha asegurado. "Ayuso debería dar explicaciones del por qué se hizo y se firmó", ha sentenciado.

Lola Villarrubia, ahora jubilada, trabajaba como auxiliar técnico sociosanitario del SAD del Ayuntamiento de Madrid durante la crisis del coronavirus. También estaba este jueves frente a los juzgados de la plaza de Castilla. "Esto es un asesinato, así no se trabaja por una comunidad, todos tenemos derechos, los que no nos podemos pagar una sanidad privada también", ha explicado. "Han sido unos actos crueles, lo peor es que muchos no morían de coronavirus, morían por hambre y por la falta de atención médica", ha añadido. A pesar de todo ello, ha lamentado que "no se sabrá toda la verdad porque aquí se tapan muchas cosas".

La llegada del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero a los Juzgados de Plaza Castilla ha sido tranquila y con declaraciones a la prensa. "Vengo a testificar y a contar la verdad con tranquilidad, el primer pensamiento que tengo es hacia las personas que murieron", ha explicado a los medios. Muy distinta ha sido la llegada de Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia y el alto cargo que firmó los Protocolos de la Vergüenza. Mur ha entrado en silencio y bajo los gritos de "¡asesino!" por parte de los familiares allí concentrados.