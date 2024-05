Feijóo y Abascal acusan a Sánchez de apoyar la "desaparición" de Israel por reconocer a Palestina

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que e Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el reconocimiento del Estado palestino, ha contado con el reproche tanto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como del de Vox, Santiago Abascal. Tras la comparecencia del socialista, en la que aseguró que "ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción" y de cumplir "el mandato democrático" de la declaración que aprobó el Congreso español en 2014, le ha llegado el turno de réplica a las formaciones de la oposición.

El primero en intervenir fue Feijóo, que en un tono duro censuró las decisiones de Sánchez tanto en España como fuera de nuestras fronteras. "¿Les parece normal decidir la política exterior de este país de espaldas de este Parlamento? ¿Les parece normal que el país se pare cinco días a la espera del humor con que se levante Sánchez?", preguntó el dirigente conservador, para renglón seguido añadir que el presidente del Gobierno busca "huir" del Congreso "para no dar explicaciones". "Su comparecencia lo mezcla todo para no tener que hablar de nada", siguió, manifestando que Sánchez tendrá que "hablar obligado" en el Senado si no lo hace en el Congreso.

Aunque durante su réplica el líder del PP apenas se refirió al conflicto palestino, sí pidió al socialista que "no aproveche" la situación de "los muertos israelíes y palestinos" y le acusó de no defender la paz ni el Estado Palestino. "Lo que apoya es la desaparición de Israel. Así que las lecciones de humanidad, si les parece, se las ahorran", afirmó. "No lo hace por principios, lo hace por hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE", zanjó, al tiempo que le pidió que no utilizase "este asunto a la ligera". A su juicio, lo "prioritario" ahora no es el reconocimiento de Palestina sino “entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada”.

Por su parte, el líder de Vox aseguró que Sánchez es "cómplice" de Hamás por anunciar el reconocimiento de Palestina. "Anunciando que el reconoce el Estado palestino, lo único que ha hecho es ponerse en una posición de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel", afirmó el dirigente ultra, que se refirió a Hamás como el "mal". Así, concluyó que "el obstáculo histórico para el reconocimiento de los dos Estados no ha sido Israel, sino Hamás, a esos a los que va a premiar de manera retroactiva".

Abascal también ha criticado un tuit de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el que afirmaba que Palestina debería existir "desde el río hasta el mar" lo que, a su modo de ver, significa la "destrucción y desaparición" de Israel, el mismo argumento esgrimido minutos antes por Núñez Feijóo.