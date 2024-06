Feijóo se abre a una moción de censura inverosímil a días de unas elecciones más reñidas de lo que esperaba

La imagen de la extrema derecha española y la derecha independentista votando a un mismo candidato —del Partido Popular— para presidir el Ejecutivo central y desbancar así a Pedro Sánchez —al mismo que invistió esa derecha independentista hace pocos meses— es difícil de imaginar para cualquiera menos para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha abierto la puerta este lunes a impulsar una moción de censura contra el socialista si hay una "mayoría social" que "muestra su rechazo al presidente del Gobierno" en las elecciones europeas del próximo domingo: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", afirmó en una entrevista en Espejo Público.

Para que la moción tuviera éxito, Feijóo necesitaría el voto afirmativo tanto de los 33 diputados de Vox como de los siete diputados de Carles Puigdemont, pese a que una de las críticas más recurrentes de la derecha es que Sánchez se apoya en los "enemigos de España" para seguir al frente de La Moncloa y Feijóo estaría haciendo lo mismo. A ello se le suma que en en el PP, al igual que los de Santiago Abascal, han hecho de su oposición a la amnistía la principal baza contra Sánchez. Una amnistía defendida y reclamada a capa y espada por Junts. Convencerlos a ambos parece difícil, aunque ninguno de ellos ha descartado por completo esa vía.

La reacción de Vox no ha sido un no rotundo, como cabría esperar. Los de Abascal han condicionado su apoyo a esa eventual investidura al contenido de la negociación: "¿Qué le va a poner, la presidencia de la Generalitat, una plaza con su nombre, le va a poner un piso en la Diagonal?", se preguntó en rueda de prensa el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. Así, le reclamó a Feijóo que aclare "a qué acuerdos ha llegado o quiere llegar con Junts" e incidió en que el sí de la formación ultra solo llegará si los de Puigdemont dan su apoyo al PP de forma "gratuita". Una posibilidad a la que desde el cuartel general de Vox no dan mucho recorrido.

En Junts han optado por el silencio, la misma estrategia que utilizaron cuando se produjeron las negociaciones con los socialistas. Sin embargo, el propio Puigdemont trasladó el pasado mes de noviembre al líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura promovida por el PP contra Sánchez si éste no cumplía con lo acordado tras el acuerdo rubricado el pasado año, según informó Politico. Ahora la cúpula de Junts busca mejorar sus relaciones con el PP en un momento en están presionando a Sánchez para que el PSC apoye a Puigdemont en el Parlament.

Hasta la fecha desde el PP aseguraban que no era el momento de plantear esa vía —que no comparten algunos dirigentes autonómicos de la formación — y así lo trasladó Feijóo el pasado mes de abril, tras el periodo de reflexión de Sánchez. "No le voy a presentar una moción de censura porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles", argumentaba entonces. Pese a que sí ha habido un cambio de estrategia, en Génova aseguran que no hay novedad. "Noticia sería que el PP descartara una moción de censura en lo que queda de legislatura o que dijéramos que la promoveríamos. No ha pasado ni una cosa ni la otra", afirman fuentes de la formación.

Puigdemont: "No pueden seguir tratándome como un terrorista"

El pasado mes de septiembre Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños de ser investido presidente del Gobierno. Cuatro escaños que buscó encarecidamente, incluso entre las filas del PSOE, pero que no encontró por ninguna parte. Tras ser primera fuerza en las elecciones del 23J, el líder del PP trató de buscar alianzas. Miró en primer lugar hacia el PNV, ya que los nacionalistas vascos apoyaron los últimos Presupuestos del expresidente Mariano Rajoy, pero no tardaron ni 24 horas en cerrarle la puerta. Después, algunos dirigentes del PP pusieron el foco en Junts, lo que provocó malestar en el seno del partido por ser la formación de Carles Puigdemont, al que siempre definen como un "prófugo de la justicia".

Un apelativo que molesta al expresident, según el mismo trasladó a Weber. Para que Junts valore apoyar una moción de censura de Feijóo, los conservadores deben "dar un paso atrás": "No pueden seguir tratándome como a un terrorista", dijo Puigdemont a Politico, añadiendo que su único delito "fue colocar urnas". En esa línea, el líder de Junts abrió la puerta a votar con el partido de Feijóo "para tumbar el presupuesto o en una resolución sobre Israel, en donde las posiciones en realidad están mas alineadas".

Durante la campaña gallega también trascendió que Feijóo estuvo dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía —que el líder del PP sopesó durante 24 horas—, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresident de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”, según fuentes al más alto nivel del PP.

Estas mismas voces también remarcaban las "dificultades" que tendrían los jueces para probar que Puigdemont cometió un delito de terrorismo, a pesar de que su discurso público es vincular al procés con la violencia siguiendo la estela del juez García-Castellón. El líder del PP ha asegurado en alguna ocasión que en Cataluña se produjeron “actos terroristas” y que en "Cataluña hubo días de absoluto terror”. En privado, sin embargo, la dirección popular cree que no será fácil probarlo.

El PP lo fía todo a su victoria el 9J, aunque la distancia con el PSOE se estrecha

En el entorno de Feijóo buscan que cale el mensaje de que votar al PP el próximo domingo "acorta la legislatura porque profundizaría en la debilidad electoral de Sánchez". A su juicio, una derrota del PSOE "agravaría su ya conocida debilidad parlamentaria": "Nuestra vocación es hacerle caer en las urnas y en unas elecciones generales que son urgentes dada la precariedad del Gobierno. Ese, y no otro, es el camino escogido", prosiguen las fuentes consultadas, pese a que hace menos de un año de la convocatoria electoral y desde la propia formación están ya rebajando las expectativas sobre el resultado del domingo.

Aunque en Génova no comparten el contenido de sus encuestas internas, sí admiten que los socialistas les están recortando la ventaja que tenían hace solo unos meses, al igual que les pasó el 23J. Feijóo ha vinculado la presentación de esa moción de censura con la derrota de los socialistas el próximo domingo, pero si la distancia entre ambos partidos es de menos de dos puntos, el plebiscito que tanto ha reclamado el PP no tendrá vigencia. Es más, hay quien incluso en la dirección de Feijóo, cree que no está garantizada su victoria.

En la dirección del PP evitan responder qué pasaría si, finalmente, el PSOE gana esos comicios ya que en otras elecciones, como fue el caso de las gallegas, Feijóo vinculó su continuidad al frente del PP con la victoria. Algunas voces del PP interpretan las palabras de su líder como un aviso en clave interna ya que hay algunos dirigentes autonómicos en contra de utilizar la moción de censura y otros creen que su único objetivo es generar "un elemento movilizador" para unir a la derecha en torno a las siglas del PP, y evitar que opciones como Vox o la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez tengan un resultado que desinfle el suyo.