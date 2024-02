Feijóo lanza la condición número 30 para renovar el CGPJ: también hay que cambiar el Constitucional

Menos de 24 horas después de que el ministro Félix Bolaños y el dirigente del PP Esteban González Pons se volviesen a reunir para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una institución que el principal partido de la oposición ha mantenido bloqueada desde hace más de cinco años, Alberto Núñez Feijóo puso encima de la mesa nuevas condiciones que alejan la posibilidad de un acuerdo. Además, se distanció incluso del plan del comisario de Justicia, Didier Reynders, cuya participación en calidad de mediador había sido la condición que él mismo impuso para autorizar la reanudación de las conversaciones.

Feijóo no solo quiere reformar la ley que regula la elección de los vocales del Consejo para que se adapte a sus preferencias, sino que también exige hacer lo mismo con la norma que regula la designación de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“Nada estará cerrado mientras no esté todo cerrado. Este es el objetivo de la reunión”, advirtió. “¿Tenemos que renovar? Sí. ¿Tenemos que regenerar y concretar cuáles son los criterios para formar parte del Consejo y del Tribunal Constitucional? Sí”.

Si eso no se consigue, ahondó, no tendría sentido ningún acuerdo. “Más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios”, insistió. “Para esto nos vamos a reunir y en esto vamos a trabajar”.

La posición de Feijóo no solo pone una nueva condición como excusa para seguir bloqueando el CGPJ, que acumula ya más de cinco años en funciones, sino que desafía abiertamente la recomendación planteada por el comisario de Justicia.

Lo que propone Reynders

Reynders lo que quiere, según el comunicado que él mismo difundió este miércoles y que Feijóo ha preferido ignorar, es “proceder a la renovación del Consejo con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus vocales, teniendo en cuenta las normas europeas” en la materia.

O, lo que es lo mismo: primero renovar conforme a la ley, que es lo que el Gobierno reclama y a lo que el PP se opone desde hace cinco años. Y después, y solo después, “iniciar un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de los vocales”. No negociar y cerrar un modelo antes de la renovación del CGPJ, como exige Feijóo.

A pesar de ello, el líder del PP niega la mayor. “No tenemos ese requisito de la comisión, en ningún caso”. Ese planteamiento, aseguró en declaraciones realizadas desde Bruselas, a donde acudió para participar en una fallida reunión del PP europeo (se suspendió por las protestas de agricultores en la capital comunitaria), lo hizo Reynders en su informe sobre el Estado de Derecho en España “no en el contexto de esta negociación”, añadió negando la evidencia.

“El contexto de esta negociación es hablar de todo. Y mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada”. “Tiene que haber una nueva ley y una renovación del Consejo. Las dos cosas. No es posible una de ellas”, zanjó.

Con la exigencia de reformar la ley reguladora del TC, que da continuidad a la estrategia de deslegitimación del tribunal arbitral que el PP ha puesto en práctica en las últimas semanas, la lista de excusas manejadas por el PP en los últimos cinco años para mantener bloqueado el CGPJ alcanza las tres decenas. Son las siguientes:

1. No con independentistas y ‘batasunos’ (21 de agosto de 2020)

“No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, declaró el entonces líder del PP, Pablo Casado.

2. Las críticas de Podemos al rey (septiembre de 2020)

El PP señaló a través de un comunicado que los ataques a Felipe de Borbón por parte de quien en aquel momento era vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras conocerse la salida de España de su padre, frustraron la negociación para la renovación del CGPJ.

3. Podemos debe quedar fuera de la negociación (19 de octubre de 2020)

“Podemos no puede formar parte de unas negociaciones que competen a la mayoría parlamentaria de 3/5 (PP y PSOE) y no tenemos por qué asumir que el PSOE haya pactado con Podemos para estar en el Gobierno”, proclamó Casado.

4. Para después de las elecciones catalanas, si UP se queda fuera y si no hay indultos (9 de diciembre de 2020)

El PP afirmó tener una “voluntad clara” de acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ, pero estaba pendiente de encontrar una “ventana” de oportunidad para hacerlo posible, siempre que se cumplan sus condiciones. Pacto sí, pero después de las catalanas, siempre que el Ejecutivo dejase a UP fuera del proceso y no indultase antes a los presos del procés.

5. Mejor que todo se quede como está (diciembre de 2020)

Teodoro García Egea: “Prefiero que (el CGPJ) siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”.

6. Hay jueces que no les gustan (febrero de 2021)

El PP vetó las candidaturas del juez De Prada y de la jueza Rosell.

7. Hay elecciones en Madrid (marzo de 2021)

El PP pospone la negociación porque considera que será más difícil llegar a un acuerdo para la renovación de las instituciones en este periodo.

8. Los jueces deben elegir a los jueces (21 de abril de 2021)

“A los jueces los deben elegir los jueces. Si Sánchez acepta la independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces, mañana renovamos el CGPJ como exige la Constitución”, sostiene Casado.

9. Hay que cambiar de sistema (mayo de 2021)

Pablo Casado: “Si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto”.

10. Los indultos (24 de julio de 2021)

“Ataques al Tribunal Supremo por decir que no se puede indultar a quien no se arrepiente y a quien ha dado un golpe a la legalidad en España. Ataques contra la Fiscalía por decir en 12 informes que no se puede indultar a los presos que han cometido un ataque claro de sedición. ¿Quién está bloqueando la renovación institucional?”, sostiene Casado.

11. Sánchez no es de fiar (7 de septiembre de 2021)

“Que se haga antes la renovación de la ley, y el problema estará solucionado para siempre”, dice Casado. “No nos fiamos del Gobierno, porque tres veces han incumplido su promesa y han roto la negociación”.

12. Sánchez no es un presidente normal (21 de septiembre de 2021)

Javier Maroto, entonces portavoz del PP en el Senado, aseguró que en “una situación normal, con un presidente normal,” el CGPJ ya estaría renovado, pero alegó que Sánchez “no es un presidente normal”, puesto que, a su entender, “lleva tres años mintiendo a los suyos y al resto”.

13. Primero, despolitizar (septiembre de 2021)

“No es posible renovar los órganos constitucionales sin avanzar en su despolitización e imparcialidad”, declaró Teodoro García Egea. “Queremos acabar con las puertas giratorias entre Gobierno y justicia. Ningún político podría volver a dar el salto del Congreso al CGPJ”.

14. El modelo español no es el de Europa (octubre de 2021)

García Egea: “Hay posibilidad de acuerdo siempre que se avance en un modelo que nos equipare al sistema europeo. Que los jueces elijan a los jueces”. “Lo que pido es que haga caso a Europa y procedamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y también renovemos el CGPJ”, añadió Casado.

15. Para después de las elecciones andaluzas (13 de mayo de 2022)

Feijóo aseguró querer “enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas” y por ello apostó por esperar a que acabase un periodo electoral “muy importante en España, que son las elecciones andaluzas, y el PP se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del CGPJ”.

16. Mejor pactar varias cosas a la vez (13 de junio de 2022)

“De nosotros solo quieren que desbloqueemos el tema de los jueces”, lamentaron en la dirección del PP en referencia a la renovación del CGPJ. Feijóo estaba dispuesto a abrir una negociación tras las elecciones andaluzas, aunque advertía de que debe haber un “acuerdo global” que incluya reformas de “regeneración” de la justicia.

17. Retirada de la ley que reforma los nombramientos del TC (12 de julio de 2022)

El PP aceptaba en este punto que se procediese a la renovación con la actual ley en la mano, a pesar de que se hubiese exigido durante tres años un cambio para que fuesen los jueces, y no el Parlamento, los que eligiesen a los veinte vocales del CGPJ. Pero ponía como condición la retirada de la reforma que previsiblemente se iba a aprobar en el Congreso poco después.

18. Hay un acuerdo con ERC (27 de septiembre de 2022)

Alberto Núñez Feijóo: “La sensación que tenemos es que el Gobierno tiene un pacto con ERC u otros socios para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional”.

19. Hay que negociar a la vez el sistema de elección (29 de septiembre de 2022)

El PP trasladó al comisario Reynders su disposición a reformar inmediatamente el CGPJ y el TC si a la vez se negocia la reforma del sistema de elección.

20. No es solo una cuestión de nombres (3 de octubre de 2022)

González Pons acusó al Gobierno de estar jugando una partida de póker esperando a ver qué nombres proponía el CGPJ para renovar el TC pero aseguró que el debate no era solo “poner encima de la mesa los nombres”, porque, de ser así, “se podría solucionar en una tarde”.

21. Moncloa prepara un “golpe” en el TC (3 de octubre de 2022)

Fuentes del PP consideraban que un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional supondría que el CGPJ estuviese condenado a pudrirse.

22. La reforma del delito de sedición (27 de octubre de 2022)

Pese a que días antes se había desvinculado la negociación del CGPJ de la reforma del delito de sedición, Feijóo comunicó al presidente del Gobierno en una conversación telefónica que no continuaría con las conversaciones mientras no hubiese un compromiso de renunciar a modificar el delito de sedición.

23. Hay que “proteger” el CGPJ (7 de diciembre de 2022)

Feijóo aseguró que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez.

24. La reforma del Código Penal (20 de diciembre de 2022)

Feijóo ofreció al Gobierno pactar el CGPJ, pero solo si aceptaba también pactar el Código Penal con el PP y suprimir la reforma del delito de sedición y malversación.

25. Pactos con Bildu y ERC (28 de diciembre de 2022)

Pons afirmó que los pactos con Bildu y ERC no facilitaban la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

26. Moncloa no acepta cambiar las leyes (4 de enero de 2023)

Feijóo elevó a Bruselas su plan judicial para presionar a Sánchez antes de presidir la UE.

27. Si no se cambia el sistema de elección, no se producirá la renovación (10 de mayo de 2023)

“Estoy a favor de una reforma inmediata de la ley orgánica del poder judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”, defendió Feijóo.

28. Cuando se estaba negociando la renovación, se produjo la reforma del Código Penal (4 de octubre de 2023)

Confirmó que estaba a favor de renovar el Consejo, pero explicó que cuando comenzaron a avanzar en este asunto, los socialistas impulsaron “la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, a la vez".

29. El PSOE quiere su “control” (1 de diciembre de 2023)

Feijóo contradice a Bruselas e insiste en que no habrá renovación si no se negocia a la vez el CGPJ y la reforma Ver más

Miguel Tellado, reveló que su partido seguiría bloqueando la renovación del CGPJ porque quieren impedir que el PSOE obtenga su “control”. “Pedro Sánchez dice que quiere renovar”, pero “no dice la verdad”, porque realmente “quiere controlarlo”.

30. Hay que reformar el Tribunal Constitucional (1 de febrero de 2024)

Feijóo añade una nueva condición, un día después de la reanudación del diálogo para la renovación bajo los auspicios del comisario de Justicia, Didier Reynders: hay que cambiar también la forma en que se eligen a los miembros del TC.