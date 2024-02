Feijóo contradice a Bruselas e insiste en que no habrá renovación si no se negocia a la vez el CGPJ y la reforma

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que deben negociar de forma "simultánea" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el texto de una reforma legal para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Contradice así a lo que puso encima de la mesa el comisario de Justicia, Didier Reynders, tras la reunión que mantuvieron en Bruselas que mantuvieron este mismo martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

Reynders aseguró en un comunicado que el objetivo es "proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos del Poder Judicial".

Sin embargo, ni 24 horas después y también desde Bruselas, Feijóo ha advertido de que "mientras no se cierre todo", no van a "poder acordar nada". "Planteamos muy claramente que tiene que haber una nueva ley y una renovación del CGPJ. Las dos cosas. No es posible una de ellas, las dos cosas", ha asegurado. "No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo. Esta es la postura del Partido Popular", ha enfatizado Feijóo, tras reunirse con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber.

El jefe de la oposición ha insistido en que la renovación del CGPJ -que lleva más de cinco años caducado- y la reforma de la ley tendrán que realizarse de forma simultánea. "Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y renovación. Si no, la negociación quedaría coja", ha afirmado, para avisar que el Gobierno ya les ha "engañado una vez" y no les volverán a "engañar la segunda".

El PP europeo comparte la "alarma" por la amnistía y los "ataques" a jueces

Con respecto a la amnistía, Feijóo ha asegurado que el Partido Popular Europeo comparte la "alarma" por la situación que se está viviendo en España y el "ataque masivo" a los jueces españoles por parte de los socios del Gobierno. Por eso, ha anunciado que llevará este asunto a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha señalado que Weber ha mostrado "mucho interés" en conocer la situación del Estado de Derecho en España y ha subrayado que conocía "muy bien el resultado" del Pleno del Congreso del martes, en el que la proposición de Ley de Amnistía no superó el martes la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse, después de que Junts cumpliese su amenaza, por lo que deberá negociarse un mes más.

Feijóo ha denunciado el "ataque masivo desde el Gobierno y desde los socios parlamentarios del Gobierno a los jueces españoles" y ha trasladado a Weber la "absoluta preocupación" de su partido por lo que está ocurriendo. Así, ha indicado que en España se están poniendo en cuestión "los tres pilares básicos en el ámbito del Estado de Derecho de la Unión": la independencia judicial; la igualdad ante la ley; y el propio Estado de Derecho.

"En este momento en España hay una ofensiva masiva contra los jueces, hay una falta de respeto continuada y permitida por el Gobierno y hay descalificativos en sede parlamentaria llamando a los jueces españoles prevaricadores y corruptos", ha enfatizado, para recalcar que esto "en un país de la UE no puede aceptarse".

"Somos el partido de agricultores, pescadores y ganaderos"

En otro orden de cosas, Feijóo ha reclamado que el PPE y la Comisión Europea escuchen las reivindicaciones de los ganaderos y agricultores europeos que, coincidiendo con la cumbre europea extraordinaria de este jueves han llegado por centenares en tractores para manifestarse en la capital comunitaria.

Reynders traslada a Bolaños y Pons que lo "prioritario" es renovar el Poder Judicial Ver más

"Somos muy sensibles con el problema que tenemos en España con el precio de los alimentos. Lamentablemente observamos una inacción en la política agraria, ganadera y pesquera española desde hace años", ha asegurado el líder de la oposición que finalmente sólo se ha podido reunir con Weber, después de que las movilizaciones agrarias hayan obligado a cancelar una cita informal de líderes conservadores.

Así, Feijóo ha pedido a Weber "sensibilidad" con las demandas del campo, asegurando que las políticas agrarias no pueden ser "de segunda categoría" en la Comisión Europea. "Pedimos sensibilidad, que se escuche y que se busquen soluciones", ha defendido.

El dirigente popular ha asegurado que el PP es el partido de los agricultores y ganaderos y comparte sus reivindicaciones, frente a un Gobierno en España que "se niega a rebajar el IVA de los productos básicos, la carne, el pescado y las conservas". "Compartimos y somos el partido de agricultores, pescadores y ganaderos y seguiremos comprometidos con sus demandas", ha proclamado, para insistir en criticar la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez.