Feijóo no ve interés en valorar la exhumación de Queipo: “La política debe dejar a los muertos en paz”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado valorar la exhumación esta madrugada en Sevilla de los restos de Queipo de Llano, si bien ha dicho que prefiere "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz", según informa Europa Press.

A preguntas de los medios desde Guadalajara, ha indicado que "la política debe centrase en solucionar los problemas de los vivos". "Allá cada uno con sus prioridades, lo que me preocupa es la situación económica e institucional del país. Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los ciudadanos españoles", ha rematado.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado abiertamente la exhumación del general golpista y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina. "Estos días (..) los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos", ha censurado el líder de Vox en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

El líder de la ultraderecha ha lamentado además que el traslado de los cuerpos haya tenido lugar coincidiendo con la celebración del Día de todos los Santos, cuando "tantos españoles acuden a los cementerios para recordar y honrar a sus difuntos".

En la misma línea se ha pronunciado otros dirigentes de Vox. El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de continuar con su "valerosa guerra a los muertos" con "nocturnidad y alevosía".

La exhumación de los restos de Queipo de Llano y Bohórquez finalizaba pasadas las 2.20 horas de la madrugada de este jueves en la basílica de la Macarena, merced al requerimiento formulado por el Gobierno central a la hermandad a cuenta de las determinaciones de ley, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público.