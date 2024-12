Feijóo está decidido a profundizar su relación con Junts: "Es más coherente con su programa que el PNV"

La relación entre Junts y el Partido Popular se estrecha más cada día. Los conservadores ya no alegan que los pactos con la formación de Carles Puigdemont sean fruto de la "coincidencia", como hicieron la semana pasada, sino que ahora los reivindican como un arma más para desgastar al Gobierno pese a la oposición interna que genera en las filas del partido. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconocía este miércoles en conversación informal con los periodistas que Junts es "más coherente con su programa que el PNV" y remarcaba que es más fácil acordar con ellos frente a la "incoherencia" de los nacionalistas vascos, a los que ha situado como aliados "estructurales" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros no nos hemos movido, se ha movido el PNV en contra de su programa electoral", ha argumentado el conservador.

Feijóo espera aprobar "algunas votaciones" de la mano de Junts en el pleno del jueves en el Congreso, que vota el paquete fiscal impulsado por el Gobierno y sus socios. Los conservadores y los independentistas catalanes pactaron in extremis el martes en el Senado dos enmiendas para modificar este paquete fiscal firmadas por los posconvergentes —una para reducir al 4% el IVA de los productos que utilizan leche fermentada y otra ampliar el ámbito de las bonificaciones al 100% en las contrataciones en los clubes deportivos no profesionales— y los de Puigdemont, a cambio, se abstuvieron en las presentadas por el PP. Feijóo confía que se repita el sentido de voto del Senado "por coherencia".

Concretamente, el líder del PP considera que puede contar con el apoyo de Junts —junto con el de Vox y UPN— en las dos enmiendas que incorporó al paquete fiscal del Gobierno gracias a su mayoría absoluta en el Senado: las rebajas del IRPF a jóvenes y pymes, exenciones concretas a las ayudas por la dana, y la que enmienda que derogaría los impuestos temporales y extraordinarios a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Si el principal partido de la oposición logra que Junts se abstenga y tanto los de Santiago Abascal como el diputado de UPN votan a favor, el bloque de la derecha superaría por un voto al del Gobierno y el resto de aliados parlamentarios (172 frente a 171). El Ejecutivo de Sánchez, no obstante, cree que sí tiene los números para sacar el texto definitivamente a pesar de la pinza que se vio en la Cámara Alta.

Sobre sus contactos con Junts, Feijóo reveló que ha hablado en "una ocasión" con la portavoz de la formación en Madrid, Miriam Nogueras, en el primer semestre del año, pero reconoció conversaciones entre su partido y la formación independentista que llevan a cabo "diputados y senadores" en nombre del PP. Además, también reveló que habló con Puigdemont tras el atentado de las Ramblas de Barcelona en el año 2017, cuando era president de la Generalitat. Otras fuentes de la dirección del PP incidían en que ellos van a "jugar a todo": ¿Qué pasa, que solo el Gobierno puede pactar con Junts?", se preguntaban. Y añadían: "Si hay coincidencia con cualquier partido democrático en bajar impuestos, se pacta. No entiendo la incomodidad".

Génova reivindica su "autonomía" e "independencia" frente a las críticas internas por sus pactos con Junts

Lo cierto es que la estrategia que Feijóo defiende en relación con el independentismo no convence al ala más dura del partido, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado clara su postura. "El nacionalismo es lo más tóxico que hay para la convivencia, los quiero lejos", aseguró el lunes en una entrevista en Telecinco. Esta oposición a cualquier pacto también la apoyan algunos barones del PP y otras figuras como el expresidente José Maria Aznar, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo o el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Sin embargo, desde la dirección nacional del partido les mandan también un recado y destacan que igual que ellos "no opinan" acerca de "cómo afrontar los pactos con Vox en cada autonomía" también reivindican su "independencia para interpretar nuestra relación con el resto de grupos parlamentarios con la intención de maximizar el desgaste al presidente del Gobierno", según apuntan fuentes del equipo de Feijóo.

La apuesta de Génova es clara: consideran que tienen que aprovechar el momento después de que Puigdemont, al que desde las filas del PP han definido en múltiples ocasiones como un "prófugo de la justicia" e incluso como un "terrorista", lanzara su órdago sobre el PSOE la pasada semana para exigir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y amenazara con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, una pieza clave para la estabilidad de la legislatura. Feijóo no cierra la puerta a que el socialista apruebe las cuentas, pero destaca que no será Sánchez el que decida cuando acaba la legislatura. "No depende de él, no le veo convocando, depende de sus socios… salvo que quiera cortar hemorragia", explicitó Feijóo.

Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con su ayuda, especialmente en materia económica. Con esa estrategia en mente líder del PP visitó recientemente los foros económicos del Cercle de Economía y del Foment del Treball, donde se reunió con su director, Josep Sánchez Llibre, en un encuentro la pasada semana que el PP no incluyó en su agenda oficia Con todo, el líder del PP reconoció que le siguen faltando "cuatro votos" para arrebatarle la presidencia del Gobierno a Sánchez. "Hay muchas causas para una moción pero faltan cuatro votos", afirmó, sin especificar si convocaría elecciones en el caso de recibir ese apoyo en una eventual moción de censura o intentaría gobernar apoyándose en la extrema derecha y con pactos puntuales con los de Carles Puigdemont.

Feijoo pide que el Fiscal General se preocupe más "por sí mismo" que por Mazón

El líder del PP también ha se refirió a la decisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana de apoyar que la justicia investigue la posible responsabilidad penal del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, que ha causado 223 víctimas mortales hasta el momento y miles de damnificados en la provincia de Valencia. El Ministerio Público considera que "es más que razonable" realizar "una única instrucción" dada "la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados y de posibles testigos y peritos". Una investigación única que considera que debe llevar el juzgado de instrucción ordinario.

Sobre esta cuestión, Feijóo ha evitado darle importancia a la investigación, que cree que no acabará en ningún tipo de responsabilidad penal sobre Mazón. Mientras fuentes de la dirección apuntaban directamente a la "mano negra" del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el líder del PP señalaba que este debería "preocuparse más" de él mismo que de Valencia, en referencia a la investigación por revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El propio Carlos Mazón también ha subrayado este miércoles que "es curioso" que la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, "que depende del imputado fiscal genera [del Estado], que depende del Gobierno, haya movido ficha con la dana", en la misma línea que Génova. El jefe del Consell ha atribuido a la Fiscalía un intento de "filtrar lo contrario de lo que dice, porque lo que propone es inadmitir la querella, pero en cualquier caso, en fin, ya saben de quién depende la Fiscalía", zanjó.