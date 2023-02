Feijóo reclama mayorías para gobernar y avisa que si no ganan "no merezco ser presidente del PP"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo 5 de febrero que el jefe del Ejecutivo y sus socios han perdido el "pulso" de la sociedad y están "nerviosos" mientras que el PP es el partido "más parecido a España" y circula por "los carriles centrales, donde va la mayoría de los ciudadanos". Ante ese contexto favorable, ha pedido un PP de mayorías en los comicios del próximo 28 de mayo que abra el camino para echar de Moncloa a Pedro Sánchez, al que ha aconsejado irse y convocar elecciones si sus socios no le dejan gobernar.

Así se ha pronunciado en la clausura de la XXVI Intermunicipal del PP que se ha celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia, ante más de 4.000 cargos y afiliados del partido, según fuentes de la formación. Por segundo día consecutivo, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy han arropado al presidente del PP en este cónclave, al que han acudido también los barones territoriales del partido.

Feijóo, que cenó anoche con ellos en Valencia también, ha agradecido a los dos expresidentes del Gobierno su "compromiso" y "apoyo" y ha puesto en valor sus 15 años al frente de Ejecutivos de España, en los que se superaron las crisis de los 90 y de 2011, y se construyó "un gran país" con una "agenda de cambio y modernización".

Fuentes del PP admiten que la imagen de unidad que sale de Valencia es fundamental en clave interna, porque insufla ánimos a la formación en todos los rincones de España, pero también lo es ante las próximas citas electorales porque los españoles pueden percibir al PP como la única alternativa. "No se había visto una foto parecida en una década", sentencia un presidente del PP, que no esconde la euforia que rodea ahora a los 'populares' ante la próxima cita con las urnas.

El cónclave en Valencia para "meter presión" al PPCV

Feijóo ha dedicado unas palabras a los anfitriones y se ha mostrado convencido de que María José Catalá y Carlos Mazón serán alcaldesa y presidente de la Generalitat tras las elecciones de mayo porque hay "indicios raciales" para ello.

El líder del PP ha reconocido que han organizado el cónclave en Valencia para "meter un poco de presión". "Es lo que tiene que hacer el míster antes de empezar la liga. Venimos aquí a meter presión a esta comunidad que el PP necesita, pero no es el PP, es que la necesita España. Es que os necesitamos en la España constitucional. Es que es preciso que Valencia vuelva a cumplir el pacto constitucional", ha afirmado.

Por eso, y tras reivindicar las mayorías absolutas que ha cosechado el PP a lo largo de su historia, ha pedido al PPCV que "pelee" por una "mayoría absolutamente indiscutible" el próximo 28 de mayo, de forma que le eche "una mano" para llegar a Moncloa en las elecciones generales.

"Os dije que me ponía a disposición del partido y si no lo consigo, no merezco ser presidente del partido. Por tanto, ayudadme un poco para que pueda estar un tiempo de presidente del partido, echadme una mano", ha aseverado, cosechando un aplauso.

Feijóo ha afirmado que la Comunidad Valenciana "no puede resignarse a ser el segundo plato de los intereses del sanchismo" ni ser "el satélite del nacionalismo" ni ser "la plataforma de los peores ejemplos del populismo del conjunto del país". "Esta tierra tiene que volver a ser el faro de buena gestión, de modernidad, de pagar facturas y de servicios públicos que funcionan", ha aseverado, cosechando un aplauso de los asistentes.

"Cosas bastante raras" de los "adversarios" del PP

Tras asegurar que "lo importante" no es cómo uno pasa a la historia sino cómo deja el país, Feijóo ha reclamado mayorías suficientes en las elecciones de mayo porque "facilitan un mejor Gobierno" y permiten "practicar una mejor política".

Y al final, ha proseguido, el pueblo tiene así a quién pedir responsabilidades porque ese partido es el elegido para "dar la cara todos los días y tomar decisiones". En este punto, ha espetado el siguiente mensaje a Pedro Sánchez si sus socios no le "dejan gobernar": "Váyase y convoquemos otra vez".

El líder del PP ha afirmado que él no renuncia a que España "tenga un Gobierno mejor" y se ha mostrado convencido de que así será porque no le gusta "hablar por hablar". "Podemos ganar porque nunca he visto tan nerviosos", ha manifestado. Es más, ha dicho que los adversarios del PP "a uno y al otro lado están haciendo cosas bastante raras", en un momento en que Vox se plantea que el catedrático y ex líder del PCE, Ramón Tamames, pueda encabezar su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez.

Los ciudadanos confían en el PP para que en España las cosas cambien de verdad.



🗣️ @NunezFeijoo: “Nuestro compromiso son los cambios que necesita este país”. pic.twitter.com/GyrzcYS7YT — Partido Popular (@ppopular) 5 de febrero de 2023

Dice que Sánchez ha perdido "el pulso" de la sociedad

Tras criticar que Sánchez convirtiese el duelo parlamentario del Senado en un "debate sobre el estado de Feijóo", ha señalado que esto se debe a su "nerviosismo" porque "sabe" que el PP "lidera las encuestas". "¿Y por qué están tan nerviosos? Porque mientras Sánchez y los suyos están más lejos de la gente, nosotros cada vez estamos más cerca de la gente. Mientras han perdido el pulso de la sociedad, nosotros somos el partido más parecido a España y hoy vamos a salir de aquí enchufados con ese compromiso".

A su entender, parte de los "problemas de los socios y las coaliciones es que siguen basándose en un anacronismo y revanchismo impropio", dado que los españoles no están "enfrentados entre sí". "Nadie, ni siquiera el actual presidente, puede atemorizar a España porque vaya a gobernar el PP", ha proclamado.

Según Feijóo, "la credibilidad" de Sánchez "está como está", de forma que ya solo puede "organizar shows" o "partidas de petanca". "Algunos ya están tan fuera de la realidad que van por la calle como por un decorado y utilizan a la gente como figurantes de ficción", ha manifestado.

A renglón seguido, ha expresado su compromiso con los cambios porque, según ha dicho, "no se trata de ganar, sino de ganar para consolidar aquello que funciona y cambiar lo que no funciona. Hoy nos comprometemos con los cambios, no con el cambio. Y el primero de los cambios es gobernar para todos, sin excepción. No vamos a pedir el carnet a nadie", ha garantizado.

Tras asegurar que es una "obviedad que cada vez más gente confía en el PP" ante las "ganas" de tantos españoles de abrir un nuevo momento político, se ha comprometido a que "las cosas cambien". "No estamos en los extremos, estamos en los carriles centrales, que es donde va la mayoría de los ciudadanos", ha apostillado.

Además, Feijóo ha criticado que Sánchez pinte la economía de "colores" y con "fuegos artificiales" cuando la gente sabe lo que tiene que pagar cuando va al súper, llena el depósito o tiene que hacer frente a la hipoteca.