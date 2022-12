Feijóo renunció a un segundo turno en el Senado tras recibir la réplica de María Jesús Montero

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, desperdició este lunes la oportunidad de responder a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los Presupuestos que tuvo lugar en el Senado. El presidente de la Cámara, Ander Gil, le ofreció un segundo turno después de que Montero, en contra de lo que suele ser habitual, decidiese subir a la tribuna a responderle. El jefe de filas de la oposición había usado su primera intervención para presentarse a sí mismo como la solución de los problemas de España y para exigir a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre atribuyen que Feijóo no solicitase la palabra a que la forma en que había sido organizado el debate no incluía un segundo turno. Sin embargo, fuentes próximas al presidente de Senado confirmaron que Gil se lo ofreció después de que Montero hiciese uso del derecho del Gobierno a intervenir en cualquier momento y sostienen que el líder del PP no quiso utilizarlo. “¿Pasamos entonces al siguiente turno del debate?”, preguntó. “¿Va a pedir alguien la palabra en este momento”, añadió Gil mirando hacia Feijóo. “¿No?” Las cámaras no lo muestran y el micrófono no lo recoge, pero la respuesta debió ser que no, porque el presidente del Senado pasó efectivamente al siguiente punto del orden del día.

Fuentes del Senado atribuyen lo ocurrido a que el debate no transcurrió como es habitual y eso pilló al PP desprevenido. Bien porque Feijóo no llevaba preparada una segunda intervención, bien porque no se dio cuenta de que podía haber subido a la tribuna. Lo normal es que la ministra responda conjuntamente a todos los portavoces después de que el último haya intervenido, lo que no da lugar a réplicas y contrarréplicas. Pero esta vez Montero optó por responder específicamente al PP en atención a que, saliéndose también de lo habitual, fue el propio Feijóo el que subió a la tribuna para plantear una intervención de política general con poco contenido presupuestario.