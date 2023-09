Feijóo se rinde a Aznar y convoca un acto en Madrid contra la amnistía a dos días de su propia investidura

De lo institucional a la movilización social. Alberto Núñez Feijóo ha tardado menos de 24 horas en adaptar su estrategia para denunciar una hipotética aprobación de una amnistía que cierre las heridas judiciales derivadas del referéndum ilegal de independencia de Cataluña. Si el lunes confirmaba su intención de plantear iniciativas políticas en todas las instituciones en las que el PP está representado, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en particular el Senado, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, anunció este miércoles en Antena 3 que el PP se dispone a celebrar un “gran acto en Madrid que será abierto [al público] si el tiempo lo permite para que la sociedad pueda participar”.

Gamarra no precisó si se trata de una manifestación, de una concentración o de un acto de partido como los que el PP organiza casi todas las semanas en diferentes puntos de España y en el que se da entrada a dirigentes y militantes. Pero que el anuncio se haya producido después de que el expresidente José María Aznar emplazase implícitamente a su partido a “plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución” mediante una movilización como la del ¡Basta ya!, que en su momento sacó a la calle a millones de personas contra ETA, sugiere que se trata de una protesta en la calle.

“Vamos a llevar a cabo movilizaciones ciudadanas”, explicó la portavoz parlamentaria del PP en la citada emisora de televisión. “Y en ese sentido ya les avanzo que el fin de semana del 23 y 24 de septiembre el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto en Madrid, que será abierto si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar” y sobre todo rechazar “cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear con el único objetivo de conseguir una serie de votos para perpetuarse en el poder”. Será a apenas dos días de que Feijóo acuda al Congreso a defender su investidura como presidente del Gobierno.

El objetivo, impedir que se perdone a las personas que tienen pendientes procedimientos o fueron condenadas en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, desde el expresident de la Generalitat, Carles Puidemont, a funcionarios públicos que facilitaron locales para que la gente pudiese votar en aquella consulta y la mayoría de los cuales sólo están pendientes de recibir una multa.

Apoyo en Barcelona

Y no solamente eso. El PP confirma igualmente su disposición a respaldar y participar en la convocatoria anunciada por Societat Civil Catalana el próximo 8 de octubre en Barcelona con el mismo objetivo, aunque nadie en Génova confirma, de momento, si Alberto Núñez Feijóo estará presente en la capital catalana. “El Partido Popular los apoyará y estará al lado de todos aquellos ciudadanos que libremente y democráticamente quieran manifestarse y quieran decir que en su nombre no, no quieren que haya ni una amnistía ni un referéndum de autodeterminación y menos que lo haya para comprar votos y con mantenerse en el poder”, explicó Gamarra. “Apoyaremos esa iniciativa y tantas otras que puedan surgir porque la sociedad tiene derecho a manifestarse y la sociedad tiene derecho a movilizarse”, subrayó sin aclarar la presencia o ausencia de Feijóo.

La estrategia de movilización en la calle, iniciada por Vox y respaldada por Aznar y dirigentes muy significados de su partido, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pone a Feijóo en dificultades porque el que fuera presidente de la Xunta no ha gustado nunca de convocar ni de participar en manifestaciones y siempre ha tratado de preservar su perfil institucional.

No se presentó en la primera de la plaza de Colón, aquella en la que por primera vez Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox) y Albert Rivera (Cs) se fotografiaron juntos, celebrada el 11 de febrero de 2019 bajo la falsa acusación de que Sánchez había traicionado a España cediendo ante los independentistas en vísperas de unas elecciones anticipadas que acabó ganando claramente el PSOE.

Tampoco acudió a la segunda, con la que Vox y el PP se movilizaron en contra de los indultos el 13 de junio de 2021 y que acabó debilitando a Casado frente a Isabel Díaz Ayuso, mucho más apreciada por la ultraderecha que el antecesor de Feijóo. Ni a la tercera, cuando ya era líder del partido, convocada en enero de 2023 en la Plaza de Cibeles en defensa genérica de “España, la democracia y la Constitución”. Como tampoco se presentó en la que tuvo lugar en Barcelona en septiembre de 2022 en defensa del uso del castellano en las aulas catalanas, en la que sí estuvieron los líderes de Vox y de Ciudadanos. O la que se celebró el pasado 11 de diciembre en apoyo a la presencia de la Guardia Civil en Navarra, donde sí estuvo Abascal.