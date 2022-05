Feijóo ve lógico adelantar elecciones ante "este caos" y dice que Sánchez solo busca calmar a ERC para sobrevivir

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "apropiarse del Estado" para usarlo como "moneda de cambio" con el objetivo de "tranquilizar" a sus socios de investidura ante el presunto espionaje del llamado caso Pegasus. A su entender, en esta situación de "cierto caos", en el que una parte del Gobierno defiende investigar a la otra parte -en alusión a la actitud de Podemos-, lo "lógico en un país europeo sería pensar si se puede seguir así", apuntando a un adelanto electoral, según informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en un desayuno organizado por el periódico digital El Debate, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo.

Además, Feijóo ha estado acompañado por numerosos exministros del PP, como María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Ángel Acebes, Rafael Catalá o Iñigo Méndez de Vigo. También han acudido la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

Objetivo: "Tranquilizar a sus socios"

Feijó ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno en el caso Pegasus, "comprometiendo la propia seguridad nacional". "Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje parece tener como único y principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas antes que velar por el interés general", ha afirmado.

El líder del PP ha puesto en valor que sea el PP el que salve al Gobierno cuando éste se apoya en partidos que "no protegen el Estado" y ha añadido que, en ese caso, es la alternativa la que "protege al Estado". Por eso, ha dicho que su formación votó "no" a una comisión de investigación solicitada por Podemos y los socios de investidura de Sánchez que lo "pretende es desvestir y desnudar al Estado".

El presidente de los 'populares' ha acusado al jefe del Ejecutivo de llevar a cabo una "apropiación del Estado para usarlo como moneda de cambio para la supervivencia de un Gobierno". "Ahí radica una de las grandes dolencias de la política española en la actualidad", ha alertado.

"Debilitando" al Estado para resistir

Según el jefe de la oposición, el PSOE que lidera Pedro Sánchez, está "debilitando al Estado" para resistir en el Gobierno con un comportamiento que, a su juicio, "sobrepasa los límites de sus obligaciones institucionales".

En este punto, ha acusado al jefe del Ejecutivo de comprometer la seguridad nacional al abrir a los independentistas las puertas de la Comisión de Secretos Oficiales y aceptar sus vetos "tras una modificación aberrante" del reglamento del Congreso.

Tras insistir en que el Ejecutivo solo busca calmar a ERC, ha subrayado que "no hay coartada para semejante perversión del decoro democrático". "El no a cualquier propuesta salida de la moderación se sustituye con el sí a cualquier pretensión de los radicales", ha asegurado.

¿Agotará Sánchez la legislatura?

Al ser preguntado si cree que Sánchez acabará la legislatura o habrá adelanto electoral, Feijóo ha señalado que el presidente del Gobierno hará elecciones "cuando más le convenga" porque hasta ahora "ha hecho en cada momento lo que más le convenía", si bien ha admitido que la situación también "depende de la mitad de su Gobierno y de sus aliados parlamentarios".

"Ayer se vio en el Congreso cómo Sánchez no se puede fiar de la mitad de su Gobierno, que quiere investigar a la otra mitad, ni de sus socios, que no creen en el discurso de la ministra de Defensa. Estamos en una situación de enorme incertidumbre en España", ha afirmado, para añadir que lo que haga Sánchez "no entrará en lo previsible".

Feijóo ha admitido que en España ha habido presidentes que han convocado elecciones cuando no podían aprobar el Presupuesto o les "fallaron" sus aliados parlamentarios. "En este caso, sus aliados y socios no solamente fallan, sino que quieren investigar al Gobierno, a su presidente, a su ministra de Defensa y a los servicios de Defensa del Estado", ha enfatizado.

El líder del PP ha destacado el hecho de que Podemos, que gobierna con Sánchez, "suscriba" una petición de comisión de investigación para "investigarse a sí mismo, al Gobierno". "En esta situación de un cierto caos, tanto dentro del Gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos seguir así". Pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente", ha aseverado.

Feijóo ha afirmado que Sánchez y los suyos "carecen de brújula" pero "lo malo es que sus aliados sí que la tienen" porque "tienen objetivos claros y los persiguen paso a paso". Según ha reiterado, el PSOE "ha debilitado" al Estado para "resistir en el Gobierno" y es algo que España "no merece".

Denuncia que el gobierno "desprecie" su plan

Tras criticar la "gesticulación" con la que actúa el Gobierno y el "grado de dependencia" de Sánchez de Podemos y los independentistas, Feijóo ha denunciado también el "desprecio" del jefe del Ejecutivo al plan económico que le envió su partido para aliviar la carga de las rentas medias y bajas ante la inflación.

"El Gobierno desprecia al PP y se enroca en un posicionamiento equivocado", ha denunciado, para añadir que hay "hambre de estabilidad" y son los ciudadanos los que pueden cambiar el guión y los actores que están este momento en el Gobierno.