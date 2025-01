La fiscal de Madrid declara que García Ortiz no le negó la filtración del correo

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha dicho al juez del Supremo que preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si había filtrado el correo relacionado con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a lo que él respondió: "Eso ahora no importa".

El magistrado Ángel Hurtado ha tomado declaración este jueves como testigos a Lastra y al fiscal del caso Julián Salto, quienes estuvieron inmersos en el intercambio de mensajes e informaciones la noche del 13 de marzo, en la que se produjo la supuesta revelación de secretos que investiga el magistrado, que culminó al día siguiente con la nota publicada por la Fiscalía.

Según fuentes jurídicas, Lastra ha explicado que la mañana del 14 de marzo tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que trataban de la publicación de esa nota cuando, tras leer las informaciones publicadas en prensa, le preguntó en tono de reproche: "¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?"

"Eso ahora no importa", le contestó el fiscal general, según ha dicho Lastra, quien al darse cuenta de que las noticias en prensa contenían datos que ni la defensa del empresario ni el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla tenían, donde se había presentado días antes la denuncia por fraude fiscal, se percató de que esos datos solo podían salir de la Fiscalía, según ha declarado.

Ha explicado que esa conversación, de un minuto, se produjo tras ver que tenía seis llamadas perdidas del fiscal general, quien finalmente contactó con ella vía centralita de la Fiscalía superior siendo su secretaria quien le acaba pasando la llamada. Poco después de esa conversación, el fiscal general le mandó la nota informativa, a lo que ella le respondió que "necesitaba tiempo para leerla". La nota se envió a los medios a las 10.22 del día 14.

En cuanto a la noche del 13, Lastra ha asegurado que García Ortiz la llamó en dos ocasiones para pedirle "expresamente invocando su autoridad jerárquica" los correos intercambiados entre Salto y el abogado de González Amador, entre ellos el del 2 de febrero, que reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021".

También se los pidió Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, a quien dijo que no era necesario que le reclamara los correos porque los iban a filtrar, como ocurrió poco después, ha dicho.

En su interrogatorio, que ha durado hora y media —casi el doble que su testifical en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—, ha negado también que exista un protocolo de borrado de seguridad de mensajes de dispositivos electrónicos, como sostuvo la Fiscalía General para justificar porqué la UCO no encontró ningún mensaje en el móvil de García Ortiz, algo que Salto también ha negado al juez.

Salto, que es el delegado de temas informáticos en la Fiscalía de Madrid, fue el fiscal que el 12 de marzo envió un correo a la defensa de González Amador para informarle de que iban a presentar una denuncia por fraude fiscal y que había posibilidad de pacto, que fue el que dio origen a la primera información de El Mundo.

En su declaración, de una hora, ha explicado que no le preguntaron por los correos hasta la noche del 13 de marzo, que solo él tenía acceso a dichos correos y que aquella noche, cuando estaba en un partido de fútbol se los envió solo a Lastra y a Rodríguez, quien a su vez los remitió al fiscal general. De hecho, al ver que estaba en el estadio, ha contado que Lastra le dijo que no hay prisa y que podía dejar el tema para el día siguiente, pero poco después Rodríguez le respondió lo contrario porque "el fiscal general no puede esperar", que "lo necesita saber ya" y conocer el contenido de los correos.

También ha dicho al juez que el anterior abogado de González Amador había faltado a ese deber de confidencialidad sobre el pacto de conformidad que plantea el correo del 2 de febrero, por pasárselo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.