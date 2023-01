El foro que lidera la marcha antigobierno lleva cinco años saltándose la ley de fundaciones

El Foro Libertad & Alternativa, convocante oficial de la manifestación antigobierno que el próximo sábado reunirá en Madrid a dirigentes del PP y Vox junto a casi un centenar de organizaciones de derechas, lleva cinco años incumpliendo la Ley de Fundaciones. Y mantiene en su patronato –es decir, en el gobierno de la entidad– a Julio Ariza, expresidente de Intereconomía, cuatro de cuyas empresas figuran en la lista de morosos tributarios con una deuda total de 20 millones.

Creada en 1993 por quien sigue ostentando el cargo de presidente, Alejo Vidal-Quadras, y por Julio Ariza como Fundación Concordia y luego rebautizada con su nombre actual, las últimas cuentas que Libertad & Alternativa depositó en el Registro oficial son las de 2016. Antiguo eurodiputado del PP y luego cofundador de Vox, Vidal-Quadras sostiene en declaraciones a infoLibre que no se han entregado las memorias posteriores porque la fundación "ha estado inactiva varios años". Pero tal como señala la ley que regula este tipo de entidades [pincha aquí para leer el artículo 25] y han confirmado tanto fuentes oficiales como la Asociación Española de Fundaciones (AEF), nada las exime de aprobar y presentar cuentas para su examen y control. Desarrollen muchas, pocas o ninguna actividad, deben informar cada año sobre su patrimonio, ingresos y gastos. Incluso si no ha entrado ni salido un solo euro de sus arcas.

"Podíamos haber creado una nueva fundación pero lo que hicimos fue cambiar algunos puntos de los estatutos y renovar el patronato". Así disculpa lo sucedido Vidal-Quadras, máximo responsable de Libertad & Alternativa desde su inicio y ahora titular del Bizum con el que los organizadores están recaudando fondos para una manifestación centrada en acusar al Gobierno de proteger a quienes vulneran la ley. Tras años de inactividad, agregó el que hoy es político sin siglas, "todo se ha regularizado". A la pregunta de en qué fecha se cambió el nombre de la fundación y cuándo recuperó la actividad, Vidal-Quadras contestó así este martes: "No tengo el dato ni lo puedo tener hoy porque el secretario de la fundación se encuentra de baja mientras que la tesorera está fuera de Madrid participando en un congreso, pero le preguntaré mañana mismo".

Tanto fuentes gubernamentales como la directora jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Isabel Peñalosa, subrayaron que la ausencia de cuentas constituye una irregularidad flagrante. "En realidad –afirmó Peñalosa– no existe legalmente la categoría de fundaciones inactivas. Cada Protectorado [en este caso, lo ejerce el Ministerio de Cultura] tiene su criterio y las suelen considerar inactivas precisamente cuando llevan varios ejercicios sin presentar cuentas". La norma no prevé sanciones para quienes se salten la Ley de Fundaciones.

Pero la laxitud no las libra a priori de enfrentarse a una situación de riesgo, y así lo aseguran expertos en materia tributaria sondeados por infoLibre. El riesgo consiste en que el Protectorado comunique a Hacienda la lista de fundaciones que han eludido el trámite de presentar cuentas. Los documentos obtenidos por infoLibre a través de Transparencia indican que no solo estamos ante una ausencia de datos: las cuentas de Libertad & Alternativa de 2015 "se encuentran pendientes" de la subsanación de "defectos formales". Y ello impide el acceso a su contenido.

El lunes, Vidal-Quadras aseguró que la cuenta bancaria conectada al Bizum de su teléfono móvil y a la que según sus datos ya se han transferido algo más de 20.000 euros se abrió a su nombre como persona física y al del jefe de otra de las asociaciones aliadas, Mariano Gomá, del Foro España Cívica. Se hizo así en lugar de utilizar la cuenta de la fundación Foro & Libertad para "no molestar" a otras organizaciones y porque así se lo recomendó Caixabank, narró Vidal-Quadras.

Portavoces de la entidad financiera negaron sin embargo que ese sea el modelo usual en caso de crowdfunding para un determinado fin. Lo que a preguntas de este medio respondieron sus portavoces fue esto: "La práctica habitual que tiene CaixaBank cuando dos o más fundaciones o asociaciones quieren recabar fondos para un proyecto concreto, algo que ha sido común en los últimos meses para promover la ayuda a Ucrania, es abrir una cuenta en régimen de cotitularidad de las instituciones participantes. Cuando se termina el proyecto, se procede a su cierre".

"Las circunstancias empresariales"

En relación a la presencia del expresidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, en el actual patronato del Foro Libertad & Alternativa, Vidal-Quadras remarcó que no representa ningún problema: “Las circunstancias empresariales de los patronos no afectan a la fundación”, dijo. Ante la pregunta de si genera algún tipo de inquietud que al gobierno de la fundación pertenezca alguien que ha dirigido empresas que adeudan nada menos que 20 millones al fisco, su respuesta fue la siguiente: “La crisis afectó a muchas empresas” pero eso [la presencia de Intereconomía en la lista de grandes deudores tributarios] no tiene “nada que ver con la fundación". La fundación oficial de Vox, Disenso, edita un digital, Gaceta. Durante años y como diario ultraconservador independiente, perteneció a Intereconomía.

Los documentos oficiales muestran que el patronato de la fundación está integrado por 16 miembros, entre los que Ariza, antes vicepresidente, consta ahora como vocal. Adicionalmente, la web del foro incorpora una sección denominada Quién es quién. Ahí aparecen 92 rostros, entre ellos el del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, el del presidente del Foro España Cívica –este no es una fundación sino una sociedad civil domiciliada en un despacho de abogados del barrio de Salamanca–- y el del exdirector del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero. La fotografía de Ariza no figura.