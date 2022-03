García-Gallardo dice que Agricultura es una de las consejerías que podría ceder el PP a Vox en Castilla y León

El procurador de Vox y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha afirmado este lunes que la Consejería de Agricultura es una de las "grandes candidatas" de las tres o cuatro competencias que tendrá su formación en el Gobierno autonómico, aunque no ha querido desvelar más detalles porque ambos partidos están inmersos en un "periodo de reflexión".

García-Gallardo ha explicado que, finalmente, Vox tendrá tres o cuatro carteras porque está por definir qué competencias tiene la Vicepresidencia del Gobierno. "Agricultura, por el programa que tenemos nosotros, incluso por el lema de campaña es una de las grandes candidatas efectivamente, pero no está definido", ha trasladado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Ha explicado que están "en un periodo de reflexión ambos partidos para" ver qué formación puede gestionar cada una de las Consejerías sin perjuicio de que posteriormente haya unidad de acción en el Gobierno", ha matizado. "Tenemos que pensarlo y definirlo", ha apostillado García-Gallardo, que ha afirmado que la Portavocía recaerá sobre los conservadores.

Si bien no ha concretado cuál es el plazo que manejan para formar Gobierno o si esperaran a la celebración del congreso extraordinario del PP en Sevilla, el dirigente de Vox ha asegurado que la voluntad de ambos partidos es "en los próximos días o semanas". "Es la voluntad del PP y Vox ponernos en marcha cuanto antes", ha añadido.

Sobre el acuerdo "in extremis" con el PP, no ha querido revelar "los pormenores" de la negociación, pero ha explicado que "hay cuestiones evidentes que cualquiera que vea cronológicamente lo que se ha ido sucediendo puede ver". "Nosotros el día anterior lanzamos una oferta pública de acuerdo con unas acciones de gobierno que no todas han tenido reflejo en el papel final. Todos hemos tenido que renunciar a algunas cosas", ha esgrimido.

En otra clave, sobre la España Vaciada, el procurador de Vox espera que "las plataformas provinciales se queden en eso, en plataformas". Así, ha defendido que su formación cree en los partidos nacionales y que en Vox ya anticiparon que estas plataformas "iban a ser irrelevantes".