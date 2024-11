El PP busca ya relevo para Mazón, el PSPV aprobará sus Presupuestos y Compromís pasa al ataque

Los gritos de Mazón dimisión se colaron de fondo el pasado lunes durante la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, convocada después del primer pleno extraordinario del Consell tras la dana que la semana pasada arrasó con muchas localidades de la provincia de València —especialmente de l'Horta Sud—y provocó más de doscientos fallecidos. Ese Mazón dimisión es también el lema de la manifestación que se celebrará este sábado 9 de octubre en la capital del Turia organizada por una veintena de asociaciones y sindicatos con el objetivo de "exigir la depuración de responsabilidades por la gestión deficiente" del Govern.

Antes de la "declaración institucional" de Mazón—en la que no admitió preguntas de los medios— las especulaciones sobre su posible dimisión se sucedían en los círculos políticos de Madrid después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le hubiera desautorizado horas antes al pedir al Gobierno central que asumiera la gestión de la dana. Feijóo lo hizo a pesar de que la negativa del dirigente valenciano a ceder el mando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que, sin embargo, sí le ha solicitado ayuda económica y técnica para gestionar la catástrofe.

Mazón no dimitió, pero tanto en la dirección nacional como en sectores del PP valenciano lo dan por acabado. "Está políticamente muerto", es la frase que más se repite en los últimos días por cargos de la formación conservadora, que admiten —en privado —que la gestión previa de la dana fue "nefasta" por parte del Ejecutivo valenciano. La Generalitat no envió la alerta a la población hasta las 20:12 horas del martes 29 de octubre. Ya era demasiado tarde.

Ante las críticas generalizadas por ese modo de proceder, Mazón pasó al ataque y culpó al Gobierno de que la Confederación Hidrográfica, "dependiente del ministerio de Teresa Ribera", suprimió los avisos, algo que el propio organismo ha desmentido y busca desviar la atención de que la responsabilidad de avisar a la población era de la Generalitat. Durante la tarde del 29 de octubre el president de la Generalitat permaneció varias horas sin agenda pública y él mismo ha admitido que estuvo en un "almuerzo de trabajo" y no llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) hasta pasadas las 19h, saltándose la reunión convocada dos horas antes.

Conscientes de los errores cometidos por Mazón y otros consellers valencianos, desde la dirección del Partido Popular apenas están realizando esfuerzos para defenderlo. El portavoz parlamentario del la formación en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró este jueves que ya "habrá momento para las valoraciones políticas" de la gestión de la dana y que corresponde al presidente de la Generalitat "dar explicaciones sobre su agenda" en el día de la catástrofe.

La situación para Salomé Pradas, la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, tampoco es fácil. Según reveló el miércoles la Cadena Ser, la también responsable de la gestión de emergencias recibió tres llamadas de la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, entre las 12 y las 14 horas de la mañana del martes 29 de octubre para ofrecer medios por parte del Gobierno central para afrontar la dana. Este jueves Pradas ha admitido que no conoció la existencia del sistema ES-Alert hasta la última hora de ese día.

Català, Mompó, Barrachina o Merino: los posibles sustitutos de Mazón

La tibia defensa de Mazón que están realizando dirigentes de la dirección nacional del PP se explica, en parte, por lo que sucedió el pasado año tras las autonómicas y municipales. Los conservadores lograron teñir de azul la mayor parte del mapa pero en cinco autonomías el PP necesitaba a Vox para gobernar. El valenciano fue el primer dirigente en cerrar un acuerdo con los de Santiago Abascal para ser investido y desde Génova le atribuyen parte de la responsabilidad de que Feijóo no llegara a la Moncloa en las generales de julio por la "campaña del miedo" del presidente Pedro Sánchez.

Fuentes del PP valenciano consideran que ya "se ha activado la maquinaria nacional" para apartar a Mazón y únicamente dudan de cuándo lo harán. La tesis mayoritaria es que Génova forzará su dimisión dentro de unas semanas o incluso meses, cuando la situación en los territorios afectados por la Dana se estabilice. "Tiene muy pocos apoyos ahora mismo", asegura un cargo con peso en el PP valenciano a infoLibre, que destaca que ni en València ni en Castelló cuenta con el respaldo de sus respectivas direcciones. Por el momento, el president de la Generalitat descarta dimitir, aunque es consciente de su compleja situación.

En caso de que la dirección nacional decida "sacrificarle" —y Mazón lo acepte— la mejor situada para sustituirle es la alcaldesa de València, María José Catalá, que cuenta con respaldos importantes dentro del PP valenciano y cuyo perfil bajo esta última semana —al igual que otros alcaldes de la Comunitat ha evitado respaldar la gestión de la Generalitat— es llamativo. A favor de Catalá, según apuntan las fuentes consultadas, juega que es diputada en les Corts y que cuenta con un "buen equipo" en el consistorio municipal que podría sustituirla. Según la ley autonómica, el president de la Generalitat solo puede ser escogido de entre los diputados.

Otra de las opciones que manejan en el PP valenciano es que Mazón continúe el resto de la legislatura o, al menos, hasta que la formación conservadora considere que pueden convocar elecciones anticipadas sin sufrir un batacazo en las urnas. En ese caso, nadie cree que el actual president de la Generalitat, que también dirige el PP valenciano, pueda presentarse a la relección y consideran que la figura de Vicent Mompó, actual presidente de la diputación de València, podría ser bien acogida por los electores. En ese escenario también tendrían posibilidades de ser elegidos el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, o la de Hacienda, Ruth Merino.

Las distintas estrategias de la oposición a Mazón

Desde los partidos de la oposición a Mazón se muestran convencidos de que el president de la Generalitat "va a aguantar todo lo que pueda", según trasladan fuentes del PSPV y de Compromís a este periódico. Estos últimos recuerdan que Mazón es el "discípulo" del expresident Eduardo Zaplana y creen que sería un error "darlo por acabado" como sí están haciendo en su propio partido. "El PP ha asumido que está tan desgastado que quieren quemarlo para salvarse ellos y , sobre todo, para ir contra Sánchez", señalan desde la coalición valencianista.

Mazón se aferra al liderazgo del operativo mientras Feijóo exige al Gobierno que tome el mando Ver más

Aun así, la estrategia de ambos partidos está siendo distinta. Los socialistas valencianos ya han anunciado que darán su apoyo a los Presupuestos de 2025 del Consell. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que su partido apoyará las cuentas de la Generalitat con el objetivo de blindar los fondos para las familias y municipios damnificados. Sin embargo, tras esta estrategia también hay un cálculo político que busca presionar a los de Feijóo para que hagan lo mismo a nivel nacional pese a que Génova lo ha descartado ya.

Por su parte, en Compromís están yendo más al ataque directo contra el Ejecutivo de Mazón. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, anunció el lunes que su grupo había registrado la solicitud de una comisión de investigación para aclarar los errores en la gestión de la emergencia. Si bien aclaró que su puesta en marcha se realizaría "una vez se estabilice la situación", porque ahora "la prioridad absoluta ahora mismo es gestionar la crisis y apoyar a las personas afectadas".

En el PSPV no descartan apoyarla e incluso registrar ellos su propia comisión de investigación pero señalan que "ahora no es el momento". En Compromís creen que es necesario ir más allá y no descartan querellarse contra la Generalitat porque creen que "las responsabilidades son políticas y penales", pero fuentes del partido señalan que no "van a precipitarse" presentando ya una querella sino que lo harán a su "debido momento" y con "la información recabada".