El Gobierno se abre a "modificaciones técnicas" de la ley del suelo y busca el apoyo del PP y de los socios

Tras el anuncio del paquete de medidas sobre vivienda por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Gobierno ya mira a la materialización de las mismas. Y sobre la mesa se encuentra con que algunos de los puntos necesitan del apoyo parlamentario para ver la luz en un tablero muy fragmentado en el Congreso de los Diputados. El turno de la arquitectura del voto.

Una de las intenciones marcadas por Sánchez es recuperar la ley del suelo, que tuvo que ser retirada por el propio Gobierno del Congreso a escasos minutos de que arrancara el Pleno el pasado 23 de mayo al no tener el apoyo suficiente y encontrarse tanto con la negativa del Partido Popular como de los socios de Sumar para aprobar esa ley a pocos días de la celebración de las elecciones europeas del 9J.

Los socialistas no tiran la toalla para sacar esa reforma de la ley del suelo, que es “urgente” para los ayuntamientos, según fuentes gubernamentales. En el ala del PSOE indican que van a retomar esa negociación sobre la norma, aunque no se ponen un límite concreto para su aprobación. Y miran tanto a los populares como a sus socios de investidura para sacar esta iniciativa.

Fuentes del Gobierno señalan que reactivarán la tramitación de la norma una vez consigan atar los votos necesarios para sacarla. Además, en el Ejecutivo están abiertos a “cambios técnicos” respecto al texto que pasó en su día por la Cámara Baja. Defienden en la parte socialista que el proyecto de ley estaba muy afinado y contaba con un gran consenso entre los ayuntamientos y las autonomías, pero ven posible incorporar algunos cambios que salgan a relucir en la negociación.

Una de las vías que se puede usar para sacar esta ley es el propio texto que registraron el PNV y el PSOE para reactivar la ley del suelo, que fue calificado el pasado 18 de junio por la Cámara Baja. La proposición de ley se encuentra en el cajón en el Congreso después de que los socialistas retiraran su firma para ganar tiempo en aras de un acuerdo. Fuentes de los nacionalistas vascos sostienen que sigue en pie esa reforma pero que todavía no hay fecha para su toma en consideración por parte del Pleno.

"El PP tendrá que retratarse"

En las últimas horas, a pesar de descartar un pacto de Estado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto a negociar la ley del suelo con los socialistas. Los populares van a llevar su propia norma a las Cortes Generales. En el Gobierno indican: “Los populares tendrán que retratarse, además el sector está muy enfadado con ellos por no apoyar la norma”.

En el Gobierno ahondan en la contradicción del líder del PP, ya que, recuerdan las fuentes, cuando era presidente de Galicia pidió que se aprobara por parte del Ejecutivo central una reforma de la ley del suelo. “Igual ahora se aviene, estaría bien”, comentan desde el ala socialista.

La idea que tiene el Gobierno, añaden las fuentes, es sacar las medidas sobre la vivienda de la negociación de los próximos presupuestos generales. Además, entienden en la parte socialistas que se debe producir un debate público y todas los partidos deben explicar ante los ciudadanos sus posturas. En la rueda de prensa de este martes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidió responsabilidad a todos los grupos políticos para sacar adelante medidas en el Parlamento y señaló que es difícil oponerse a las propuestas a pesar de las diferencias ideológicas.

El Gobierno se tendrá que afanar en la negociación parlamentaria para sacar adelante medidas de su ambicioso paquete. También tendrá que buscar en la Cámara Baja la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Esta medida cuenta a priori con el rechazo de los grupos de izquierdas.

Además, Sánchez se ha comprometido a proponer en el Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.

Hacienda ultima la fórmula sobre los extranjeros no residentes

Otra de las grandes medidas que va a impulsar el Ejecutivo es la limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes. Fuentes del Gobierno señalan que ahora mismo están diseñando su materialización los técnicos de Hacienda y previsiblemente se hará a través de una modificación de la ley de transmisiones patrimoniales. Su aplicación será de carácter estatal y se hace pensando en lugares como Málaga e Ibiza.

De manera paralela, el Ejecutivo prevé que la transformación de la nueva empresa pública de vivienda y suelo concluya este primer semestre, con la incorporación del patrimonio, la elaboración de su plan estratégico y la creación de un portal de gestión de activos con precios menores a los que recoge el actual índice de referencia. En este periodos se incorporarán 3.600 viviendas y 580 parcelas a nivel nacional y cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo, que se suman a los 3 millones actuales. Todo ello al margen de las viviendas que se incorporarán de Sareb: un total de 30.000 viviendas este año, aunque el objetivo es añadir otras 10.000 en 2026.