El Gobierno confía en que el PP y una amplia mayoría del Congreso apruebe el decreto de ayudas a Valencia

Las medidas del Gobierno central aprobadas para los damnificados para la dana pasan ahora a manos del Parlamento. El Gobierno sondeó a los grupos, a excepción de Vox, y a priori no tendrá grandes problemas para concitar el apoyo suficiente para su convalidación en un plazo de treinta días. Pero esto no significa, en absoluto, el respaldo automático a los Presupuestos Generales futuros aunque contengan partidas también relacionadas con el temporal.

El Ejecutivo aprobó este martes un primer paquete de medidas cuantificado en torno a los 10.600 millones de euros, según explicó el propio presidente, Pedro Sánchez. Y el mensaje fue claro: “Unidad”. La intención de Moncloa es concitar los máximos apoyos posibles para sacar adelante el real decreto y se espera que en esa amplia mayoría puedan estar también los populares.

El debate sobre el real decreto se mezcla en estos momentos con la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, sobre los que se está hablando con los grupos de investidura con la idea de pactar primero la senda de déficit. El presidente no vinculó directamente en su rueda de prensa la aprobación del decreto y de las cuentas públicas, pero sí indicó: "Pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la cámara para poder tramitar y aprobar unos Presupuestos hoy aún más necesarios que ayer".

El PP hablará de medidas concretas pero no aprobará los PGE

Esas declaraciones han hecho saltar al PP, que el lunes mostró su disposición a apoyar el real decreto durante la reunión que mantuvo el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Fuentes de Génova 13 dijeron tras esa cita que el dirigente trasladó al socialista que “puede contar con el apoyo de su Grupo para sacar adelante todas las medidas de apoyo a la reconstrucción que necesiten de la aprobación de las Cortes”. “Entre ellas el Plan Valencia, que ha propuesto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para la reparación y revitalización de las zonas afectadas, previo diseño y concreción con la Generalitat Valenciana, así como para lugares afectados en otras comunidades”, emitieron.

Tras la rueda de prensa de Sánchez de este martes, el PP desvinculó las medidas del real decreto de los próximos Presupuestos. Fuentes populares indicaron: “Nuestros votos serán para que las víctimas reciban la ayuda suficiente para salir adelante y se reconstruyan los sectores productivos de las zonas afectadas. En esta línea, ya propusimos ayer un Plan Valencia para tratarse de forma específica en el Congreso”. “Es un asunto lo suficientemente grave y urgente como para someterlo a las habituales maniobras interesadas de Sánchez. Hasta ahí podíamos llegar”, indicaron.

Asimismo, la dirección nacional remarcó: “No vamos a aprobar a Sánchez unos Presupuestos Generales del Estado que ni ha presentado. Y menos aún utilizando a las víctimas en un chantaje por su interés. Las ayudas para los afectados pueden aprobarse fuera del debate presupuestario”.

El Gobierno apela a hablar ahora del decreto: "Unidad"

En el Gobierno y en el PSOE no quieren entrar en una discusión pública con el PP. De hecho, diferentes fuentes del Ejecutivo y de Ferraz apelan constantemente a la “unidad” y a sacar de manera conjunta con los populares y los socios de investidura el decreto de ayudas para los damnificados. Como señalan personas conocedoras de los contactos con los grupos: “Nos quedamos con lo que dijo el PP ayer a puerta cerrada”.

El Ejecutivo ha lanzado por el momento el real decreto con ayudas por 10.600 millones de euros, pero también se prevé que en el próximo proyecto de Presupuestos haya partidas destinadas a la situación en Valencia. “El problema continuará en 2025 y eso tendrá un reflejo presupuestario”, indican fuentes gubernamentales, que, no obstante, ponen el foco en que lo importante es ahora sacar el decreto con el máximo respaldo de las Cortes. Reitera otra fuente gubernamental que ahora hay que dar respuesta al drama en Valencia y que es pronto para hablar de la votación de los Presupuestos.

Los socios de investidura se muestran predispuestos a apoyar el real decreto. Desde el PNV se remarca la voluntad de apoyarlo aunque esperan a leer el texto para dar el visto bueno definitivo. En Esquerra también trasladan su respaldo a priori pero avisan de que van a plantear propuestas para enriquecer el paquete. Fuentes de EH Bildu avanzan que apoyarán “todas las medidas económicas, sociales, sanitarias y laborales que necesiten las personas afectadas por la dana”. Ninguno de esos grupos da por hechos los Presupuestos, pero reconocen que esto marca el camino.

En Podemos no hay tan buenas palabras con el Gobierno mirando especialmente a los Presupuestos. Fuentes moradas indican: “Como se vio en 2020 con la pandemia de la COVID-19, no hace falta tener Presupuestos para sacar adelante un plan ambicioso y urgente de ayudas. Ahora mismo, lo importante es que el Ejecutivo asuma su responsabilidad de tomar el mando en una de las situaciones más graves que ha vivido en nuestro país en los últimos años y declarar el estado de alarma para poder poner en marcha de la forma más rápida y más eficaz posible todo un paquete de medidas”.

“Para nada de esto hacen falta Presupuestos. Eso es un debate completamente distinto y, además, los valencianos y valencianas no pueden esperar hasta febrero. Pensamos que es una torpeza del Gobierno condicionar las ayudas a los valencianos a la aprobación de unos PGE para los que todavía no tienen apoyos. Pedimos al Gobierno que traiga cuanto antes ese fuerte escudo social para las familias afectadas por la dana y que no condicionen esas ayudas a unos PGE que aún no han empezado a negociar y para los que no tienen apoyos suficientes”, indican en el partido que pilota Ione Belarra.