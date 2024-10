Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG reclaman que se mantenga el impuesto energético

Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG han reclamado el mantenimiento del impuesto sobre las grandes energéticas, que previsiblemente decaerá a final de año por falta de apoyos parlamentarios para convertirlo en permanente, sobre todo por la oposición de Junts, según informa EFE.

Las cinco formaciones han incluido esta propuesta entre sus enmiendas a la ley que regula un tipo mínimo efectivo para las multinacionales, algo que no ha hecho el PSOE y que han afeado ERC, EH Bildu y Podemos, que ha llegado a amenazar con no apoyar la norma si no se rescata el impuesto energético.

Los gravámenes sobre la banca y las energéticas se crearon con carácter temporal, pero PSOE y Sumar pactaron convertirlos en impuestos permanentes, algo que parece que va a prosperar con el bancario tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts pero no con el energético, ya que la formación independentista se opone a aprobar un tributo que cree que va a penalizar las inversiones en Cataluña.

Ante esta situación, cinco de los socios parlamentarios del Gobierno han optado por registrar ellos mismos la propuesta -todos plantean convertir la prestación en impuesto salvo Sumar, que quiere mantenerlo como gravamen-, que ahora tendrá que debatirse y votarse en el Congreso.

Por su parte, PNV defiende que "ha mostrado su voluntad de convertir en impuesto y concertar dicho tributo", igual que ha pactado para el bancario, por lo que se desmarca de la decisión del PSOE de renunciar a proponerlo.

Los votos de todos los socios parlamentarios del Gobierno son necesarios tanto para sacar adelante la ley del tipo mínimo como las enmiendas registradas por el PSOE, que abarcan desde la subida de la tributación del gasóleo a un nuevo impuesto para los vapeadores.

Grandes herencias y bienes de lujo

Más allá de la polémica por los impuestos energético y bancario, los grupos políticos han presentado sus propias enmiendas a la ley, en su mayoría de contenido tributario. Así, Sumar propone crear un impuesto para las grandes herencias y un gravamen para bienes de lujo, así como ampliar el impuesto de grandes fortunas a patrimonios de más de un millón de euros o atender a las peculiaridades de las cooperativas en el impuesto complementario.

También plantean diversas medidas fiscales para promover el alquiler estable, entre ellas endurecer el régimen de las socimi y un recargo para los inmuebles vacíos, así como eliminar la exención fiscal de los inmuebles de la Iglesia Católica, subir los tipos de ahorro, gravar los seguros sanitarios y la educación privada o bajar el IVA a las peluquerías, pañales y productos sin gluten.

Bildu y ERC han presentado sus enmiendas de forma conjunta, en las que defienden la necesidad de gravar los seguros de salud privados, impulsar la modificación de la directiva del IVA para gravar los alquileres turísticos (una iniciativa también planteada por el PSOE) y una tributación de los residuos específica para viviendas turísticas. BNG, por su parte, reclama ampliar el impuesto de grandes fortunas y ajustar el IVA a peluquerías, productos culturales y los productos de higiene íntima femenina.

Junts ha apuntado que algunas de las enmiendas registradas por el PSOE se habían pactado con la formación, como el impuesto bancario, la bajada del impuesto de sociedades para pequeñas empresas o la bonificación total de las cotizaciones sociales para la contratación de entrenadores o monitores de menores en entidades deportivas sin ánimo de lucro.