El Gobierno critica la "ignorancia" de Feijóo: "¿También se está reuniendo el rey con autócratas?"

El Gobierno ha criticado duramente este sábado la "ignorancia" mostrada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Iberoamericana y le ha recordado que en la cita también participa el rey Felipe VI, según recoge Europa Press.

En un acto en Madrid bajo el lema Europa es Hispana, el presidente del PP se ha mostrado "muy orgulloso" de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas" que "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos". "No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas", ha añadido.

Fuentes gubernamentales han recordado a Feijóo que en Santo Domingo, además de Sánchez, también está el jefe de Estado y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "¿También se está reuniendo el rey con autócratas?", han incidido las fuentes, para las que las palabras del líder de la oposición muestran "ignorancia e irresponsabilidad".

"Es un honor y un privilegio" estar en esta cumbre, han abundado las fuentes, incidiendo en que solo España y Portugal están representados en estas citas por el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. En su XXVIII edición solo han acudido a Santo Domingo trece jefes de Estado.

Por otra parte, desde el Gobierno se ha recordado también a Feijóo que la convocatoria de la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en julio en Bruselas, corresponde al presidente del Consejo, Charles Michel, como ya ocurrió con la que hubo con la Unión Africana en febrero de 2022 bajo Presidencia francesa y también en la capital europea.

En este sentido, han puesto de relieve la importancia de que esta cita tenga lugar, ya que no se celebra desde 2015, y que la UE también quiera implicarse en estrechar las relaciones con América Latina, uno de los objetivos que se ha marcado España de cara a su Presidencia de turno del bloque en el segundo semestre.

Encuentros bilaterales de Sánchez en Santo Domingo

Antes del arranque del plenario de la cumbre, Sánchez ha aprovechado para mantener un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuyo país acogerá la próxima Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2024 en Quito.

Asimismo, ha mantenido una trilateral con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien ha sido invitado a participar en la cita de Santo Domingo. En esta cita, además de la cumbre UE-CELAC, los tres han hablado del acuerdo comercial entre el bloque y Mercosur, pendiente de aprobación, aprovechando que Argentina ostenta actualmente la presidencia de dicha organización. Ambas partes son conscientes de las dificultades, pero mantienen posiciones constructivas con vistas a solventarlas, han precisado las fuentes.

Esta Cumbre es una oportunidad para reforzar los vínculos entre Europa y América Latina.



Junto a @JosepBorrellF, nos hemos reunido con el presidente de Argentina, @alferdez, para avanzar en el acuerdo UE - Mercosur, prioritario para la Presidencia española del Consejo de la UE. pic.twitter.com/7YhzC8CC0u — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de marzo de 2023

Feijóo quiere ser "el presidente de todos los hispanos en España"

Feijóo, que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en este acto contraprogramando la cumbre iberoamericana, se ha comprometido a ser "el presidente de todos los hispanos en España" y ha defendido que el país "debe ser conexión permanente entre la Unión Europea y Latinoamérica. "Me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré", ha subrayado.

Feijóo también ha explicado durante su participación en el acto que él "no cree que la política de trincheras ni de muros", sino en la de "darse la mano, de mirarse a los ojos y de seguir adelante". En esta línea, ha señalado que el cambio "que necesita España" es abandonar las trincheras, la crispación y unirse en el camino del futuro", subrayando que "la hispanidad es, sin duda, una apuesta de pasado, de presente, pero, sobre todo, de futuro".

Estaré siempre cerca de quienes luchan por la libertad y muy lejos de los que la amenazan.#HispanosConPP pic.twitter.com/b3bNVDywpY — Partido Popular (@ppopular) 25 de marzo de 2023