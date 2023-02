La Guardia Civil no da con el origen de 42.650 euros en efectivo que entraron en las cuentas de la número 3 de Ayuso

La Guardia Civil, que ejerce las labores de Policía Judicial en el conocido como caso Neverland, no consigue dar con el posible origen de la mayor parte de los fondos que entraron en metálico durante años en las cuentas bancarias de la alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán. Así se desprende del último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero. Dicho documento, al que ha tenido acceso infoLibre, analiza si las explicaciones dadas por la regidora ante el juez pueden justificar la procedencia de los fondos puestos bajo el foco. Y concluye que no en su totalidad. Para los agentes, 42.650 euros siguen siendo de origen desconocido.

Para entender la causa hay que remontarse a las elecciones municipales de 2015. Aunque los conservadores lograron imponerse, Ciudadanos se hizo con el control del consistorio. A los pocos meses, el alcalde naranja de la localidad, que luego dimitiría tras su imputación en el caso Enredadera, interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional que se centraba, fundamentalmente, en la sombra de Púnica sobre el municipio. Aquel escrito, sin embargo, también puso el foco sobre una compañía llamada Neverland, propiedad del empresario Francisco Vicente Roselló, quien a través de varias mercantiles había recibido numerosos contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Y sobre los pagos recibidos por Millán de aquella misma firma.

La Guardia Civil cifró el volumen de ingresos procedentes de Neverland en 44.462,67 euros entre 2008 y 2012, un dinero que, según defiende la número 3 del PP de Ayuso, se corresponde con el pago del alquiler de un ático suyo que tenía en la localidad madrileña. Sin embargo, los investigadores también se encontraron durante las pesquisas con "numerosos ingresos en efectivo realizados de manera fraccionada y en pequeñas cantidades" en las cuentas bancarias de la alcaldesa. El valor global de dichos abonos de origen desconocido entre 2008 y 2017, según datos del Instituto Armado, asciende a 52.950 euros. Operaciones que comenzaron justo el mismo año que los pagos de Neverland.

Durante su declaración en sede judicial, la vicesecretaria de Organización de los conservadores madrileños trató de justificar el origen de esos fondos en metálico que habían entrado en sus cuentas bancarias. Por un lado, señaló que era efectivo que su pareja –Juan Pedro S., cuya declaración en el juzgado todavía no se ha llevado a cabo– le daba para contribuir con los gastos comunes del hogar y que ella lo ingresaba en la cuenta porque no es "una persona que tenga dinero en casa". Por otro, sostuvo que también, cuando lo necesitaba, hacía retiradas en metálico de la cuenta en la que le pagaban el alquiler de una vivienda suya en Alcobendas y se lo llevaba a la otra.

Cruzando datos bancarios

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha intentado comprobar la "verosimilitud" de ambas justificaciones. Para ello, los investigadores han estudiado a fondo los movimientos tanto de las cuentas de la pareja de la alcaldesa como de las de la propia Millán. Primero, recogiendo todas las retiradas en efectivo realizadas durante el periodo que se encuentra bajo la lupa. Y luego, en base a esto, analizando si las mismas, por fecha e importe, pudieran ser coincidentes con los ingresos en metálico percibidos por la número 3 de Ayuso. Así se desprende de un informe de casi medio centenar de páginas fechado el pasado mes de diciembre y aportado a la causa que se sigue en el juzgado de Navalcarnero.

En el caso de la expareja, los agentes de la Unidad Central Operativa ha detectado al menos 27 retiradas de dinero entre 2011 y 2014 de sus cuentas analizadas. Sin embargo, considera que solo una docena "presentarían conexión, por fecha e importe" con las entradas de dinero en metálico en las cuentas de la alcaldesa. Ahora bien, los investigadores no descartan que entre la pareja se realizasen más entregas en efectivo. Y que estas hayan quedado fuera del radar. Al fin y al cabo, recuerdan los investigadores, Juan Pedro S. trabajó en la hostelería y el mundo de la noche, por lo que no es descartable entregas en metálico sin pasar por el banco.

En cuanto a la alcaldesa, los investigadores del Instituto Armado ponen el foco sobre la cuenta en la que se abonaba el alquiler relativo al piso de Alcobendas, un inmueble propiedad de la sociedad ASIN 28'S SL, administrada por Millán. Y, de nuevo, se encuentran con lo mismo. Una parte de lo que salió en efectivo podría coincidir con lo que entró en metálico en otra de las cuentas de la alcaldesa. Pero no todo. "Del análisis llevado a cabo, de las 21 operaciones detectadas de reintegro, 12 de ellas presentan conexión temporal con el ingreso de dinero en efectivo en las otras cuentas titularidad de la ex edil, no pudiendo determinar una relación directa para las restantes", recoge el informe de la Guardia Civil.

42.650 euros de "origen desconocido"

Con todos estos elementos sobre la mesa, los investigadores concluyen que, en caso de tenerse en cuenta las dos justificaciones dadas por Millán, "la suma total de los ingresos en efectivo de origen desconocido", salvo error u omisión, alcanzaría un valor global de 42.650 euros. Durante las dos últimas décadas, destaca en su informe el Instituto Armado, la número tres en el PP de Ayuso ha ejercido su actividad laboral en la Administración Pública. Primero, en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, donde fue concejala de Juventud y Empleo. Luego, en la Comunidad de Madrid. Y, por último, de nuevo en el consistorio, donde ostenta desde 2019 el bastón de mando.

La UCO también resalta que "el mayor número de ingresos en efectivo" –34.700 euros– se concentró entre los años 2008 y 2010. Y que el comienzo de esas entradas de dinero en efectivo coincide en el tiempo con otros aspectos clave de la causa. En 2008, se iniciaron los pagos de la empresa Neverland a Millán. Pero también los de la unión temporal de empresas (UTE) GE Escuela de Ocio SL-GE Escuelas Urbanas, de Francisco Roselló, a la pareja de la alcaldesa, que percibió por esta vía 37.578,04 euros hasta 2011. Y los de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, dos de las mercantiles del mismo empresario, a la hermana de la alcaldesa: 88.642,42 euros fueron abonados entre 2008 y 2016, según los datos de la Agencia Tributaria.