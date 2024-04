Illa, ante el PP: "Me vi una única vez con Koldo, le dirigí a los técnicos y el resultado es que no se compró nada"

"Me vi una única vez con Koldo García, le dirigí a los técnicos y el resultado es que no se compró nada". El exministro de Sanidad Salvador Illa negó este lunes un supuesto vínculo con la trama de las mascarillas, como trata de extender el Partido Popular, durante su esperada comparecencia en el Congreso de los Diputados con motivo de los contratos de material sanitario durante la pandemia.

Salvador Illa acudió a la Cámara Baja en una semana de alto voltaje, ya que también está citado en la comisión del Senado sobre el caso de Koldo García y es el gran favorito para las elecciones catalanas del 12 de mayo cuya campaña arranca este mismo viernes.

Illa, en su intervención inicial, explicó el procedimiento que llevó a cabo Sanidad para comprar material y defendió que el departamento que él dirigió entre 2020 y 2021 actuó de manera "prudente, responsable, diligente y eficaz". "Cuatro años después, con más conocimiento de causa, sabemos que actuamos de forma correcta, aunque hubo algunos pocos que se aprovecharon de la situación", lanzó, para añadir: "Pero esa minoría no puede empañar el comportamiento ejemplar de la sociedad".

Se defiende ante el PP: "No estuve ni 'in' ni 'out"

Desde las filas del Partido Popular, Elías Bendodo acusó directamente al actual líder del PSC de un "reguero de irregularidades" en el Ministerio de Sanidad y, además, denunció que ese departamento fue "un coladero de empresas piratas y de las trama del PSOE que investiga la Audiencia Nacional". "Usted tiene a la Justicia pisándole los talones", le lanzó durante su intervención en la sala Prim del Congreso.

Illa rechazó en varias ocasiones que el Ministerio hubiera contratado con la empresa Soluciones de Gestión y tachó de falsedades las palabras de Bendodo. Quiso dejar en todo momento de manera clara que no hay ni un sólo imputado del departamento de Sanidad por este caso, empezando por él mismo. "No se pagó ninguna comisión", indicó Illa respecto a los contratos durante la época de pandemia cuando Bendodo sembró sospechas sobre la compra también de respiradores. Asimismo, relató que sólo se vio una vez con Koldo García, que era asesor de José Luis Ábalos, le indicó el procedimiento y le remitió a los técnicos. "El resultado es que no se compró nada, No estuve ni in ni out".

Tensión máxima (y electoral) entre Rufián e Illa

"¿Cómo está?", Gabriel Rufián (ERC) entraba con ironía en su intervención ante Illa en plena competición electoral en Cataluña. "Muy bien", contestó el candidato del PSC y exministro, que es el gran favorito para hacerse con el Palau de la Generalitat a tenor de los últimos sondeos.

Rufián hizo una intervención con muchas preguntas e interrumpiendo las respuestas de Illa, al que afeó sus afirmaciones de que no hizo política durante la pandemia: "Para no hacer, se presentó a unas elecciones...". "¿Cómo es posible que el chófer de un ministro acabe siendo proveedor durante la pandemia?", le lanzó al exministro, que le contestó que eso lo debe responder quien lo nombró.

"Usted está aquí como exministro y no como candidato. No es un acto de campaña", le espetó Rufián al socialista, quien contestó: "No he venido por voluntad propia". Para volver al ataque el diputado de Esquerra Republicana: "Usted pasaba por aquí como Urdangarin". Con un nuevo rifirrafe: "¿Cómo definiría su gestión? Eficaz". Para concluir Rufián: "Estoy profundamente decepcionado. Si le timan tres veces, es que aquí hay tomate". El exministro se despedía de él diciéndole que se esperaba que hiciera ese tipo de discurso. Un puro tira y afloja con tintes del 12M, donde ERC apunta de manera directa al líder del PSC como gran rival para intentar plantear la batalla entre él y Pere Aragonès.

Después le tocó el turno a Míriam Nogueras, de Junts, en un duelo también con tintes eletorales, aunque con menos decibelios que con Rufián. La portavoz le reclamó hablar en catalán para defenderlo y tuvo como principal hilo argumental que Illa recentralizó competencias durante la época de la pandemia, algo que es incompatible, a su juicio con su interés por presidir la Generalitat.