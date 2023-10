El Ministerio de Salud de Gaza informa de "cientos" de muertos en el ataque "sin precedentes" de esta mañana

15:13 h

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "solo por egoísmo, por vanidad, por un sillón en la Moncloa, por su interés personal, ponga de rodillas al Estado de Derecho, a la Constitución y a millones de españoles que queremos vivir en paz" y ha pedido a los andaluces que no sean indiferentes ante esto, considerando que Andalucía "va a ser dique de contención de las derivas de Sánchez de romper la igualdad y nuestro marco constitucional".

Así lo ha manifestado Moreno en su intervención, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto convocado por el partido en Málaga capital en defensa de la igualdad de los españoles, que, según la organización ha congregado a más de 20.000 personas en la plaza de la Constitución, calle Larios y las vías aledañas. Un acto con el que, ha señalado, quieren "defender la dignidad de nuestro país", así como "la igualdad de derechos y también de obligaciones entre todos los españoles".

Moreno ha considerado que España "no se puede diseñar desde ningún oscuro despacho, lejos de nuestro país, allí en Waterloo" y que el país "no puede salir debilitada de esta investidura egoísta, a la que nos está llevando el señor Sánchez". "Andalucía, los andaluces tenemos tiene motivos sobrados para no ser indiferentes ante esta situación", ha incidido, apuntando que la comunidad andaluza ya ha sido dique de contención en el pasado "y volveremos a hacerlo ahora".