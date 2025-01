La izquierda andaluza se reorganiza y espera que Montero despierte al PSOE de su "letargo"

La política andaluza sube la temperatura. Los tambores de urnas ya resuenan a un año y medio de que los colegios vuelvan a abrirse en la comunidad. El desembarco de María Jesús Montero como futura líder de los socialistas del sur remueve el panorama que hasta ahora está dominado por la holgada mayoría absoluta conseguida por el popular Juanma Moreno en la cita de junio de 2022.

La izquierda vive sus peores momentos ahora en la comunidad autónoma, como se evidenció nuevamente en las pasadas elecciones europeas, en las que las opciones de las derecha y de la ultraderecha (PP, Vox y Se Acabó la Fiesta) sumaron hasta el 55% de los votos, mientras que las candidaturas progresistas apenas llegaron al 40% de los sufragios. Y en las anteriores autonómicas los populares y la ultraderecha aglutinaron hasta el 59% de los votos, mientras que el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía no superaron el 37% de los sufragios.

Andalucía está lejos de aquellos años en los que el PSOE lograba mayorías absolutas o se formaban gobiernos de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida. No hay un Ejecutivo netamente progresista en la Junta desde la ruptura de esas dos formaciones en 2015, con unas consiguientes elecciones que acabaron en un pacto entre Susana Díaz y Juan Marín (Ciudadanos). El PSOE y su izquierda se necesitan mutuamente para desbancar a la derecha, son dos factores imprescindibles. Esos dos sectores deben recuperar vigor electoral para que haya verdaderas posibilidades de regresar al Palacio de San Telmo.

El espacio a la izquierda del PSOE se presentó en dos candidaturas en las pasadas elecciones autonómicas. De manera agónica lograron en el último minuto concurrir de forma conjunta bajo la marca de Por Andalucía formaciones como Izquierda Unida, Podemos y Más Andalucía, mientras que Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, fue por su cuenta. Los primeros lograron cinco escaños en el Hospital de las Cinco Llagas, en tanto que los segundos se quedaron en dos.

"Moreno Bonilla ha dejado de estar tranquilo"

Una de las principales quejas del espacio a la izquierda del PSOE es que el liderazgo de Juan Espadas no tiraba del PSOE. La llegada de Montero se ha recibido como un posible “revulsivo” para los votantes socialistas, ya que uno de los grandes problemas en las últimas citas ha sido el alto grado de abstención en el espacio progresista por la propuesta socialista y por las pocas expectativas de victoria.

Fuentes de IU Andalucía, la principal columna de ese espacio, hacen este análisis: “La clave de todos estos movimientos se puede resumir en una reactivación tras el letargo. Hay dos carriles que deben acumular fuerza para que haya un cambio en Andalucía: el del PSOE y el de Por Andalucía, en cuyo grupo parlamentario se encuentran IU, Podemos y Sumar, entre otras”.

“La llegada de María Jesús Montero va a cambiar el ánimo de la militancia del PSOE en primer lugar, bastante abúlica. Y la situación en la izquierda alternativa es mejor que en el ámbito federal en cuanto a que no ha habido ruptura y será difícil que nadie se desmarque porque se leería como un desinflamiento para las opciones de Gobierno de izquierdas frente al PP”, añaden las fuentes. Y lanzan este mensaje: “Moreno Bonilla ha dejado de estar tranquilo”.

El proceso hacia la unidad

La relación entre Izquierda Unida y Podemos se ha ido reconduciendo en los últimos tiempo tras un dificultoso arranque de la coalición electoral, cuando Inmaculada Nieto, de IU, terminó imponiéndose al frente de la plancha electoral por encima del morado Juan Antonio Delgado. IU ha dado pasos para el acercamiento como el nombramiento en el pasado mes de septiembre de Alejandra Durán, diputada de Podemos por Granada, como portavoz adjunta en el grupo parlamentario en sustitución de Esperanza Gómez, perteneciente al sector de Sumar.

Izquierda Unida es la principal voz de la izquierda en el sur porque sigue teniendo una importante implantación territorial en los ayuntamientos. Y, además, el cordobés Antonio Maíllo es ahora el coordinador de IU a nivel nacional. Podemos Andalucía acaba de renovar su liderazgo durante el pasado mes de diciembre aupando a Raquel Martínez, una persona afín a Martina Velarde y a la dirección nacional encabezada por Ione Belarre.

La almeriense apuesta por fortalecer la marca de Podemos y considera que se está habiendo un buen trabajo en el grupo parlamentario. En un reciente entrevista señaló sobre la posibilidad de ir en solitario: “Nada está descartado, por supuesto. Cuando llegue el momento, valoraremos tanto el interés de la organización como el interés de la ciudadanía. La línea política de Podemos en el contexto estatal es clara, es más valiente y consideramos que esa línea política debe estar representada”. No obstante, también contempló en Canal Sur que se dé el escenario en el que pueda entrar incluso Adelante Andalucía.

La propia Martínez, al conocer la candidatura de Montero, ha señalado durante estas horas: “Ojalá no baje a Andalucía para seguir con el legado de Susana Díaz, sino con ganas de hacer políticas mucho más valientes y de verdad progresistas”. “Si fuese así, bienvenido sea el que quiere unirse a esa transformación progresista de Andalucía”, remarcó.

Bajo esa posible candidatura de unidad no se incluirá Adelante Andalucía. Fuentes del partido indican: “No está previsto. Estamos marcando un camino propio”. Esta formación con tintes andalucistas reniega de las injerencias de las direcciones nacionales. El diputado José Ignacio García no recibió este jueves con los mejores ánimos la llegada de Montero criticando: “No creemos que haya renovación con la número dos de Susana Díaz. una señora que ha estado diecisiete años en la Junta. Nuestro objetivo principal es echar a las derechas y al PP, y para hacerlo hay que presentar un proyecto radicalmente diferente al del Partido Popular. El camino no es repetir los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz”.