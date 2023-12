Jesús Maraña: “Un periodista debe defender honestamente unos valores, algo que no puede hacer ChatGPT"

"Defiendo, defendemos, un periodismo cívico, comprometido con las causas de los más vulnerables, con los derechos humanos universales, sin los cuales volveremos a la selva, a la ley del más fuerte". Así ha culminado Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, su discurso de agradecimiento por la entrega del Premio Comunicación de Derechos Humanos 2023. El periodista ha recibido el galardón de la mano de Begoña Barrio, miembro de la Junta Directiva Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), organización promotora de los premios, durante una emocionante gala celebrada este jueves en el Caixa Forum de Madrid.

Maraña ha recibido en el escenario un diploma y un ramo de flores en reconocimiento a su "periodismo constructivo, que propone soluciones y va más allá de denunciar los problemas" además de por su "afán por acercarse lo más posible a los hechos y a reconocer y rectificar los errores" y el "compromiso social" del que siempre hace gala el director editorial de infoLibre. Después de agradecer el premio, Maraña ha recordado que el derecho a la información no es solo patrimonio de los periodistas, los cuales son "simples intermediarios", sino que este es propiedad de las ciudadanas y los ciudadanos "que pueden y deben reclamar la garantía de recibir noticias fiables y contrastadas, que les permitan tomar decisiones fundadas a la hora de ejercer otros derechos fundamentales en democracia".

El periodista también ha remarcado el compromiso de la profesión e informar en un tiempo complejo, cambiante y con constantes avances técnicos, como la inteligencia artificial, que ponen en cuestión la importancia de su labor: "¿Sobran, sobramos entonces los y las periodistas, en los frentes de guerra o en las redacciones? Mi respuesta es que no, porque, a diferencia de cualquier ciudadano en su derecho a la libertad de expresión y de opinión, los periodistas que nos comprometemos con el ejercicio de un periodismo honesto tenemos prohibido mentir; estamos obligados a acercarnos a la verdad todo lo posible, y a rectificar cuando nos equivocamos". Maraña, a su vez, recordó a los 108 periodistas asesinados este año y especialmente a aquellos que han muerto durante el conflicto palestino-israelí y denunció el "apagón informativo" en la zona denunciado por Reporteros Sin Fronteras.

A su vez, también ha puesto de relevancia el papel fundamental que juega la credibilidad del periodismo, la cual "no consiste sólo en transmitir hechos contrastados, sino en diferenciarlos de las opiniones y en argumentar nuestros juicios de forma sólida y honesta", prescindiendo para ello de los gritos, los insultos y los sectarismos. Además, ha agradecido el papel de los socios de infoLibre y de tintaLibre, de la Sociedad de Amigos del periódico y de los inversores que le han permitido y le permiten ejercer el periodismo en el que cree. Por último, Maraña ha compartido con la audiencia una reflexión de su admirado Albert Camus, que se preguntaba qué era un periodista: "Él mismo aportaba una posible respuesta: 'Un periodista es un hombre que se supone que tiene ideas y que defiende honestamente unos valores'. Justo, añado yo, lo que no puede tener ChatGPT", zanjaba.

La gala comenzaba con las palabras de bienvenida de la actriz Luisa Martín, presentadora de la gala, y la actuación musical del dúo de clarinetistas Flavio Castellanos Lozano y Daniel Blasco Gómez, que interpretaron el Dúo para dos clarinetes en Do Mayor de Carl Philip Emanuel Bach. Tras este pistoletazo de salida tan musical, han ido pasando por el escenario todos los premiados. Los primeros eran Erika Torregrossa y José Mariano Benítez de Lugo, los cuales recibían ex aequo el Premio Nacional de Derechos Humanos.

El primero, abogado en multitud de causas sociales, recordaba en su discurso su amplia trayectoria y prometía, a sus más de 80 años, que seguirá en la lucha por los derechos humanos, sobre todo, en un ámbito tan fundamental como es el de los desahucios. Por su parte, Torregrossa, otra jurista comprometida, agradecía con emoción el premio y, al borde de las lágrimas, recordaba la historia de su vida y en particular a su padre y a su abuelo. "Me sumo como un susurro a ese grito que hacen asociaciones como la APDHE, por los que no tienen voz", aseguraba emocionada Torregrossa.

A continuación fue el turno de María Mercedes Sánchez, gran defensora de los derechos de los ecosistemas y de la naturaleza, para recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos. "El derecho humano a la vida carece de sentido si los ecosistemas que la sostienen no existen", ha reivindicado la premiada.

Tras otra actuación de los clarinetistas, tocaba el turno del Premio Cultura de Derechos Humanos 2023, que recibían ex aequo la poeta nicaragüense Gioconda Belli por su lucha contra los regímenes totalitarios, y el autor lírico Jorge Riechmann. "Más que yo, merecen este premio los nicaragüenses que tienen una gran resistencia frente a lo que está pasando. Lo más terrible que ha sucedido es el silencio, nos han silenciado para adentro pero no para afuera, han prohibido las formas de expresión y han guillotinado el mundo intelectual de Nicaragua, que era muy importante", ha destacado la poeta, convencida de que aún queda esperanza para su país. Riechmann, por su lado, ha denunciado la extralimitación del ser humano a la hora de explotar y deteriorar el medio ambiente y ha advertido de que, de continuar la actual deriva, la Tierra podría llegar a ser un lugar completamente inhabitable.

Cerraba la gala la entrega del Premio Honorífico de Derechos Humanos 2023, que recaía en el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del juicio a la cúpula de la Dictadura Militar Argentina de 1985 y posteriormente primer Fiscal de la Corte Penal Internacional, protagonista en muchísimos juicios. El jurista ha agradecido el premio de forma telemática mediante un vídeo que ha sido proyectado en el salón de actos. "Los israelíes piensan que viven un nuevo Holocausto, los palestinos una nueva Nakba, y ambos pueden tener razón. Claro que hay que tomar partido, el partido por las victimas, las israelíes y las palestinas. Basta de guerra, justicia, no guerra. La guerra no resuelve un problema, ¿Cuándo aprenderemos? La guerra produce revancha, la justicia no. Estamos del lado de la justicia, no de la guerra", dijo Moreno Ocampo en su intervención.

El jurado que ha fallado los Premios Derechos humanos ha estado integrado por la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España: Tania García Sedano, Joaquín Nieto, Ignacio González Vega, Isabel Díez Velasco, Begoña Barrio, Gema Quintero, Teresa Aranguren, Ana Camacho, Juan José Tamayo y Felisa Echegoyen.