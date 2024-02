El Kremlin defiende no tener información del asesinato de un supuesto desertor ruso en Alicante

El Kremlin no tiene información en relación con el presunto asesinato en España de un piloto ruso que desertó a Ucrania el pasado verano y al que un alto cargo de la Inteligencia rusa no ha dudado en tildar de "traidor". "No tenemos ninguna información sobre este asunto", se ha limitado a señalar el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al ser preguntado por el caso de Maxim Kuzminov, según informa la agencia Interfax. Tampoco la Embajada rusa en Madrid ha querido pronunciarse al respecto.

La Guardia Civil está investigando si el hombre de 33 años que apareció el pasado 13 de febrero muerto con varios impactos de bala en un garaje en la localidad alicantina de Villajoyosa es Kuzminov, un piloto ruso que desertó el pasado agosto a Ucrania con un helicóptero e información de Inteligencia. La Benemérita apunta que en el transcurso de la investigación que se está llevando a cabo ha tenido conocimiento de que la identidad que figuraba de esta persona "podría ser falsa y tratarse de otro individuo", motivo por el que ha abierto diligencias complementarias para esclarecer este extremo.

El director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, Sergei Narishkin, ha señalado que Kuzminov no era más que un "traidor y criminal" que "se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su crimen sucio y terrible", según informa el medio ruso Pravda.

Entretanto, en Ucrania, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Oleksei Danilov, ha indicado que tras desertar a Kuzminov se le propuso quedarse en territorio ucraniano. Este lunes, los servicios de Inteligencia ucranianos habían confirmado la muerte del piloto, que desertó en una operación orquestada desde Kiev. "Aquí estaría protegido", ha señalado Danilov en declaraciones recogidas por los medios locales, al tiempo que ha apostado por esperar a que se esclarezcan las circunstancias de su asesinato para pronunciarse al respecto.