Lobato se interesó por el origen de la carta del novio de Ayuso y la asesora de Moncloa dijo: "La tienen los medios"

El hasta hace dos días secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se ha sentado este viernes en el Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa abierta por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante su comparecencia, que se ha prolongado más de una hora, el exlíder de los socialistas madrileños ha entregado el acta notarial que ha provocado su citación y ha dejado su teléfono móvil para que el instructor pueda cotejar ambas cosas. Una documentación en la que se puede ver cómo la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, le hace llegar el mail antes de que una imagen del mismo fuera publicada en la prensa: "La tienen los medios". Conversación que, en principio, respalda la versión dada por el exdirigente socialista estos días.

El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso que salpica directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llamó a testificar a Lobato después de que el diario Abc revelase que el ex secretario general del PSM había depositado en un notario una serie de mensajes intercambiados con Sánchez Acera en relación a un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ofreciendo un pacto a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales en la causa que se sigue contra él. Mail que, por cierto, hizo caer el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien había colocado en algunos medios el relato de que era el Ministerio Público quien buscaba un acuerdo.

Todos estos WhatsApp fueron consignados en el notario después de que el magistrado Ángel Hurtado ordenase a la Guardia Civil el registro del despacho del fiscal general del Estado en el marco de esta causa. Un acta notarial que este viernes Lobato ha tenido que facilitar, junto con su móvil, al instructor del Supremo. Y que viene a confirmar las explicaciones dadas en los últimos días por el exsecretario general de los socialistas madrileños: que la carta se la envió Sánchez Acera para que la sacara en la Asamblea de Madrid, que él preguntó de dónde salía dicho documento y que ella le dijo que la tenían los medios y que saldría para la sesión de control.

A las 8.29 horas del jueves 14 de marzo, cuando ya se habían publicado en algunos medios entrecomillados de dicho correo, Sánchez Acera reenvió a Lobato una fotografía del mail. "Cuidado con los datos personales", le escribe. Le dice que se "puede sacar" en la pregunta que vaya a hacer a Ayuso durante la sesión de control al Gobierno, prevista para dentro de hora y media. "La imagen con la carta es potente", resalta.

A las 8.39 horas, el entonces secretario general de los socialistas madrileños pregunta de dónde sale la misiva: "¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?". Y Sánchez Acera, al minuto, responde: "Porque llega, la tienen los medios". Y a continuación, añade en otros cuatro mensajes: "Vamos a verlo. Para que estés más respaldado. Si es así te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia". "Sí porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con la propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía".

A su salida del Tribunal Supremo, el ex secretario general de los socialistas madrileños se ha mostrado "tranquilo" y ha dicho que ha hecho "todo lo que tenía que hacer".