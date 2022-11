Macarena Olona desembarca en Panamá con el accionista de una firma española de la lista de grandes morosos

La ultraderechista Macarena Olona, ahora impulsora de un proyecto que presentará este viernes, ha desembarcado en Panamá de la mano de un empresario español para montar allí una fundación con el objetivo oficial de estrechar lazos entre España y Latinoamérica. Y quien se ha convertido en el gran aliado de Olona en el paradigma de los paraísos fiscales se llama Roberto Rollón García. Con el ladrillo y el negocio de los hoteles ha alcanzado allí un notable éxito. Pero simultáneamente aparece vinculado en España a una sociedad incluida en la lista de morosos con Hacienda: Urbanizaciones Rhiconsa SA, también del sector inmobiliario e incorporada por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2015 a la relación de grandes deudores. En 2019, último ejercicio del que hay cuentas de Rhiconsa, Rollón ostentaba el 10% de las acciones. En junio de este año, la firma seguía sin pagarle a la Agencia Tributaria 1.072.841,36 euros.

La información registral obtenida por infoLibre señala a Roberto Rollón García como consejero de Urbanizaciones Rhiconsa SA desde el 6 de julio de 2012, aunque subsiste la duda de si tal cargo sigue en vigor. Tal nombramiento se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) el 11 de julio de aquel año. Desde entonces, y siempre a tenor de lo inscrito en el Borme -la biblia mercantil como sostienen los expertos- no consta ningún cambio en su estatus. Su nombre permanece así asociado a un órgano de administración copado por consejeros con los que comparte los dos apellidos y que presumiblemente son sus hermanos.

A finales de septiembre de 2020 Urbanizaciones Rhiconsa SA seguía atrincherada como deudora de Hacienda en España: entonces, debía 1.081.259,35 euros. Un mes más tarde, Roberto Rollón enviaba a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), organismo equivalente a la CNMV española, una oferta de acciones de acciones de una filial del gran grupo que ya entonces presidía allí, RI Group International SA. El prospecto incluía un perfil biográfico que jaleaba sus virtudes empresariales: "Trabajó -se lee en el texto- como Gerente General durante 8 años en la empresa Urbanizaciones Rhiconsa, S.A en Castilla y León y Madrid, España. En el año 2008 funda la empresa R&I Group International Sa. y logró aplicar con éxito la filosofía e idea en el sector inmobiliario con la visión de desarrollar miniapartamentos y mini-casas, una nueva filosofía que ha sido exitosa en todo Panamá”. En España, Rhiconsa había patentado ese mismo 2008 una marca premonitaria: Happy House Panama.

Todo ello quedó fuera de la vista cuando el pasado 31 de septiembre, y en compañía de Roberto Rollón, Olona anunció en la ciudad andaluza de Córdoba el nacimiento de una fundación panameña para unir España y Latinoamérica. El lazo se anudaría a través -así lo dijo- del arte de la Semana Santa andaluza, especialmente su imaginería y los bordados. El peso de la mayor fiesta religiosa andaluza llevó a Olona a precisar ante su auditorio cordobés que Roberto Rollón es “hermano mayor de la Semana Santa del Casco Viejo de Panamá”.

En 2007, Rollón fue uno de los creadores de una fundación de arte, FUPA, constituida en 2007 en Zamora y con la que infoLibre no ha logrado contactar. Queda por tanto en el campo de las incógnitas si aún funciona y si, en caso afirmativo, desarrolla actividades sin ánimo de lucro en el ámbito nacional o internacional. Tampoco ha sido posible localizar a ningún socio o directivo de Urbanizaciones Rhiconsa SA. Ni a ninguna de las otras empresas a ella conectadas. Pero todo indica que consiste en un grupo familiar formado por el padre y sus hijos.

Aun con todo, este no es el primer nexo entre Macarena Olona y Panamá. Su padre, recientemente fallecido y a cuyo funeral acudió en marzo el expresidente panameño Ricardo Martinelli, poseía allí sociedades. Según El Español, el progenitor de la dirigente política ahora huérfana formal en el plano político, Pablo Olona, había cumplido condena por insolvencia punible. Hace 20 días, El Plural publicó unas declaraciones de Olona donde aseguraba que ha renunciado a la herencia de su padre,: "No sé qué tenía o dejaba de tener pero como llevábamos tiempo distanciados me pareció lo más ético".

Dos sedes en la misma planta

La fundación anunciada en Córdoba por Olona ya tiene nombre: Igualdad Latinoamericana. Se presentó en Ciudad de Panamá el 18 de octubre durante un acto donde la líder de extrema derecha se lanzó a degüello contra el discurso feminista. El escenario fue una amplia oficina situada en el RI Group Tower de Ciudad de Panamá. En ese edificio, donde las siglas RI se observan desde el exterior como un altorrelieve, se localiza la sede de RI Group International SA, que se define en un vídeo como "líderes del sector" con "cientos de millones de dólares en inversión y miles de unidades inmobiliarias desarrolladas" . También en el RI Group Tower se encuentra al menos una de sus filiales, RI Fondo Inversión SA. En octubre de 2021, el presidente era Roberto Rollón. Lo acreditan dos documentos extraídos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), órgano asimilable a la CNMV española.

La sede de la fundación panameña impulsada por Olona se sitúa en la misma planta -la 9 del RI Group Tower- que el RI Fondo Inversión SA. La cercanía absoluta de ambas instalaciones se confirma sin dificultades. Basta cotejar la dirección física de RI Fondo Inversión SA que figura en el prospecto de 2020 remitido a la SMV y la que señala el texto difundido por Olona en Twitter para avisar de que ya se había completado el aforo para la presentación de la Fundación Igualdad y Latinoamérica en Panamá.

Todo lo anterior avala que el aliado de Macarena Olona es la misma persona que el inencontrable Roberto Rollón García ligado al RI Group del gigantesco edificio de la calle 53 este de Obarrio, una de las subdivisiones del área o corregimiento neocolonial de Bella Vista.

El primero de los documentos obtenidos de la web de Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el antes citado prospecto informativo para el lanzamiento de una oferta pública de hasta “veintiún millones de Acciones Comunes de RI Inversión Fondo SA”. El capital social autorizado del Fondo consistía en 260.000 dólares.

El perfil biográfico insertado en el prospecto demuestra que era Rollón quien en esa fecha, octubre de 2020, ya presidía el fondo de inversión: “El Licenciado Roberto Rollón tiene más de 19 años de experiencia en el sector inmobiliario, de los cuales 12 años han transcurrido en Panamá. En los últimos años ha sido gestor y desarrollador de grandes proyectos inmobiliarios en la Ciudad de Panamá como Downtown, The Sands, The Gray, El Botánico, Las Olas en Chiriquí y próximamente en construcción MDH 57 Street Obarrio, que representan ventas superiores a los US$280 Millones de dólares, más de 2.100 unidades inmobiliarias entregadas satisfactoriamente y cientos de millones de dólares en inversión”.

Finalmente, y anticipando así el bucle de la Semana Santa, el texto detallaba que Rollón es “fundador de la primera Cofradía de Semana Santa del Casco Viejo de Panamá”. Y que “apoya el desarrollo de la Semana Santa en el Casco Antiguo para contribuir a la Fe”.

A mediodía del pasado miércoles, infoLibre envió a OIona un mensaje escrito donde la informaba sobre cómo Roberto Rollón García ocupa un papel de importancia en una empresa de la lista de grandes morosos.

Seis horas más tarde, se le hizo llegar un segundo mensaje con más detalles. La exportavoz de Vox en el Congreso y luego candidata a la Junta de Andalucía contestó. Pero en su respuesta no confirmó ni desmintió ningún dato. Como si el asunto no le afectase, se limitó a dejar constancia de lo que sigue a continuación: “En relación con los whatsapp que me remite (a las 13:36 y 19:51 horas) por medio del presente le hago constar que se refieren a datos de un tercero, ajenos a mí, y que, por tanto, la remisión que me efectúa en modo alguno podrá entenderse como cumplimiento del deber de diligencia con el que debe proceder para verificar cualquier información. A estos y cualesquiera otros efectos referidos a este tercero o a cualquier otra persona distinta a mi, le ruego que contacte de manera directa con las personas afectadas”. El jueves por la mañana y ante la imposibilidad de contactar con Roberto Rollón, infoLibre envió un nuevo mensaje escrito a Olona donde le pedía que le trasladase el interés del periódico por hablar con él e incorporar su versión al texto. Olona respondió que no podía ayudar en esa labor de interlocución.

En resumen, resultaron inútiles todos los intentos de dar con Roberto Rollón García. infoLibre envió un email a la dirección electrónica que figura en uno de los documentos oficiales extraídos de la SMV. En el correo, se le preguntaba qué factores explican que la compañía que pertenece a su familia y en la que figura como tenedor del 10% de las acciones, Urbanizaciones Rhiconsa SA, mantenga una deuda de más de un millón con la Agencia Tributaria (AEAT). Se le preguntaba también si alguna vez había compartido negocios con el progenitor de Macarena Olona; si pertenece al patronato de la nueva fundación Igualdad Iberoamericana y si la sede abierta por Macarena Olona en la RI Group Tower forma parte de su aportación como Roberto Rollón a la citada fundación. No hubo respuesta.

Tampoco la logró un segundo correo electrónico remitido a una dirección del grupo RI pero esta aparentemente destinada a formular solicitudes de información general.