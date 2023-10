Madrid recordará a Ramón Lobo dando su nombre a un espacio público

La capital recordará al periodista y corresponsal de guerra Ramón Lobo dando su nombre a un espacio público de la ciudad, reconocimiento que Madrid también brindará a creadores recientemente desaparecidos como el escritor Fernando Sánchez Dragó y la cantante María Jiménez. Ramón Lobo, que fue columnista de infoLibre [aquí puedes leer sus textos], fue uno de los más destacados informadores españoles en conflictos internacionales de las últimas décadas.

La proposición, presentada por el PSOE, ha sido apoyada por todos los grupos políticos y supone además la instalación de una placa conmemorativa en la fachada del último domicilio de Ramón Lobo. La proposición incluye la edición de una recopilación de sus columnas periodísticas más destacadas por parte de la Imprenta Municipal y en colaboración con aquellos periodistas amigos que voluntariamente acepten el encargo.

"Él decía que la realidad estaba en la gente corriente, estaba en los perdedores y en sus historias. Ramón, que tenía un ojo que le permitía ver lo que nadie veía, porque para él nadie era invisible. Fue un hombre bueno y tenía una bondad que se trasladaba a cada una de las cosas que escribía, hacía amigos allá donde iba con una mirada cómplice y picarona, con un sentido del humor que le hacía salir con una sonrisa de los momentos más difíciles y con unos infinitos chistes malos con los que era imposible no reírse", ha descrito la edil socialista Enma López.

La concejala ha destacado que Ramón Lobo "siempre fue capaz de poner palabras difíciles a situaciones difíciles y eso también trató de enseñárselo al resto de periodistas porque, entre otras cosas, también fue un gran maestro de periodistas".

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado de Lobo su "inteligencia, socarronería y sentido del humor", palabras que han sido seguidas por un anuncio, la Junta de Gobierno "abrirá también una línea de reconocimiento a otras personas que se han ido muy recientemente, como Alberto Anaud, el pintor José Lucas, el escritor Fernando Sánchez Dragó, la artista María Jiménez y el escritor y divulgador Mario Tascón, personas que influyeron en vida cultural y social de Madrid, igual que lo hizo Ramón Lobo".

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa, con independencia de que Lobo fuese un hombre de izquierdas y que "en sus redes sociales insultaba a Vox". "Estamos ante un buen periodista con vocación de narrar el horror del que a veces es capaz el ser humano. Cubrió las guerras de Serbia, Bosnia, Croacia, Kósovo, Chechenia, Irak, Nigeria, Afganistán, Liberia, Ruanda... No tenemos ningún problema en reconocer sus méritos a cualquier persona que los haya demostrado en vida", ha alegado.

La portavoz de Más Madrid, Reyes Maestre, ha llamado en una proposición como esta a "dejar la ideología de lado y poner encima de la mesa la humanidad". De Ramón Lobo ha destacado que "fue un periodista y un hombre que enseñó lo que el periodismo tiene que decir de las guerras y cómo hay que contarlas". "Nos enseñó a no callarnos, a que nuestra opinión esté construida siempre con argumentos, con ideas, con datos, con experiencias, que se escuche", ha indicado.

"Nos enseñó mucho sobre el horror y sobre la belleza y mucho también sobre la muerte, porque Ramón Lobo supo que iba a morirse y nos legó muchas ganas de vivir, mucha alegría y mucha dignidad hasta el último momento", ha alabado la jefa de la oposición.

No ha querido abandonar el atril sin recordar un reportaje en El País, fechado en diciembre 2004, titulado Palabras sobre el muro israelí'. "La entradilla dice: 'la barrera que separa Cisjordania se llena cada día de pintadas sobre la libertad'. Sabemos que en estos días Ramón estaría hablando de esa otra guerra horrible que vuelve a dañar a la población civil y, por lo tanto, será muy bonito y muy justo que un profesional como él tenga en su ciudad el homenaje que merece".

Bancos de homenaje

La socialista Enma López ha llevado al Pleno la tradición de Reino Unido de recordar a personas fallecidas en bancos de las ciudades con pequeñas placas, un homenaje que casaría con Ramón Lobo por sus raíces británicas.

"Sé que es algo que en Madrid no se acostumbra a hacer pero me parece que es una costumbre preciosa. Creo que no hay una persona mejor con la que iniciar una tradición que puede ser muy bonita", ha propuesto la edil del PSOE.

Ramón Lobo falleció el pasado 2 de agosto en Madrid, ciudad en la que vivió desde su llegada a España en 1960. Conocido por ser uno de los grandes corresponsales de guerra de la prensa española, nació en Venezuela en 1955 hijo de padre español y madre inglesa.

Ramón Lobo se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1975. Desde entonces pasó por innumerables medios de comunicación, desde Radio Intercontinental al Heraldo de Aragón, Expansión, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios, El Sol, Cadena Ser, infoLibre o ElDiario.es, aunque la mayor parte de su carrera periodística la desempeñó en El País.

Durante dos décadas cubrió para este diario los principales conflictos internacionales, desde Bosnia y Chechenia, hasta Irak, Afganistán o Líbano pasando por Sierra Leona, Congo o Ruanda.