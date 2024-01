Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a la capital española más de 40 años después, según se anunció en un evento celebrado en Ifema Madrid este martes y recoge Europa Press.

El acuerdo se oficializó en un acto que albergó uno de los pabellones del recinto madrileño, al que acudieron el presidente y CEO de la F-1, Stefano Domenicali; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos.

Así, tras meses de especulaciones y rumores sobre la carrera de Madrid por ser sede del Mundial de F-1, se confirma la vuelta de la competición a la capital de España. Esta se hará efectiva en 2026, y se extenderá a lo largo de un periodo de diez años, hasta el 2035.

El anteproyecto del concepto del circuito, pendiente de homologación por parte de FIA, contará con una longitud de 5,474 km, 20 curvas, y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. El trazado utilizaría los viales de Ifema Madrid, tanto del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 km de vía pública, según un comunicado del recinto madrileño, que proporcionará "espacios inéditos" en la F-1, como paddock cubierto y climatizado.

El evento del Gran Circo en Madrid estaría financiado en su cien por cien con la aportación de empresas privadas, y supondría un impacto económico para la capital de España de unos 500 millones de euros anuales.

Ayuso espera que Cataluña mantenga su GP de Fórmula 1

En declaraciones a los periodistas, Ayuso ha respondido a la polémica sobre si la elección de Madrid supondrá que Cataluña pierda su Gran Premio. Según ha detallado la presidenta autonómica que espera que no porque no quiere que "ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española". Asimismo ha recordado que no depende de ellos decidirlo.

"A mí desde luego me gustaría que siguiera Barcelona. No quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española. Me gustaría que siguieran los dos pero evidentemente eso no depende de nosotros. Lo que haremos es estar al servicio de las demás regiones para que esto sea una oportunidad para todas", ha trasladado la dirigente madrileña.

La presidenta regional ha compartido que en la autonomía están "muy contentos" con la llegada de la Fórmula 1 y darán "lo mejor" de sí mismos. Empiezan "una etapa desde cero" con "mucha ilusión" y demostrarán que están "preparados".