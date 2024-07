ERC asegura que no pagó a nadie para silenciar la distribución de carteles sobre Maragall

16:26 h

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse como acusación en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, informa Europa Press. La vicesecretaria nacional jurídica del partido ultra, Marta Castro, ha sido quien ha remitido a la Fiscalía Europea la solicitud de personación de Vox como acusación popular en la pieza separada del caso.

Se da la circunstancia de que en los procesos de la Fiscalía Europea no se admite la acusación popular, según la ley orgánica 9/2021 que aplica el reglamento europeo que la regula. Así lo admite Hazte Oír, que también ha presentado una querella en España que se conoció este viernes. “El procedimiento de la Fiscalía Europea no admite acusaciones populares pero Hazte Oír ha solicitado personarse como acusación particular. No vamos a dejar pasar ninguna oportunidad”.

El pasado 10 de junio, la Fiscalía con sede central en Luxemburgo reclamó al titular del juzgado que instruye el caso en España, Juan Carlos Peinado, inhibirse a su favor en la investigación de una denuncia de Manos Limpias que se fundamenta en noticias de prensa y que la Fiscalía española pidió archivar.