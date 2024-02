Después de que el presidente Alfonso Rueda anunciase poco antes de las Navidades el adelanto de las elecciones al Parlamento gallego se han dado a conocer cerca de 14 encuestas de intención de voto. ¿Qué nos dices estos sondeos? Si tuviésemos que resumir los datos de todos estos trabajos demoscópicos, habría que concluir que casi todos ellos otorgan la mayoría absoluta a PP y no presentan opciones de cambio en el Gobierno de la Xunta. Tan sólo la encuesta publicada por el CIS la pasada semana ofrece esa posibilidad, mientras que ninguna de las demás prevé que los populares bajen de los 38 escaños.

Sin embargo, todas las encuestas, sin excepción, prevén que el PP reciba un porcentaje de voto inferior al del año 2020 y sitúan a los populares, en el mejor de los escenarios, repitiendo los 42 escaños alcanzados hace cuatro años. La mayor parte de los sondeos estima que Rueda se situará entre 39 y 41 escaños, lo que quiere decir que la pérdida de un escaño en cada provincia (incluso podría ser suficiente con que esto sucediera apenas en dos o tres de las circunscripciones) supondría la desaparición de la mayoría absoluta conservadora.

De ahí que el PP, a pesar de contar con números suficientes para mantener el Gobierno de la Xunta, ofrezca internamente señales de nerviosismo, con apelaciones a la concentración del voto de la derecha ante las nulas opciones de alcanzar representación de Vox (tan sólo uno de los sondeos ofrece esa posibilidad) y continuas dudas entre la estrategia más idónea para la campaña: si la galleguización de las elecciones defendida por Rueda o la estatalización por la que apuesta el partido en Madrid, buscando una "segunda vuelta" de las generales del 23J. En lo que también coinciden las encuestas publicadas hasta el momento es en el liderazgo del BNG en la alternativa de izquierda. La mayor parte de los sondeos prevén un ascenso del Bloque, que incluso podría llegar a los 23 escaños previstos por GAD3 y también por el CIS en la parte más alta del rango. El BNG es, con todo, la fuerza política para la que las encuestas publicadas ofrecen resultados más diversos. Así, frente a siete encuestas que pronostican un ascenso, tres prevén que mantenga los actuales 19 diputados y otras cuatro apuntan incluso un leve descenso. De este modo, el Bloque se movería en una margen muy amplio, entre los 16 (-3) y los 23 escaños (+4). Más estables son las percepciones para el PSOE gallego, que llega a subir hasta 17 escaños (+3) en los trabajos de SigmaDos, Infortécnica o CIS, pero que baja hasta 12 (-2) en los de GAD3 o TargetPoint. Sin embargo, la mayor parte de las encuestas prevén movimientos muy pequeños en las opciones socialistas, con tres sondeos que apuntan un leve descenso, otros tres que señalan un mantenimiento de los actuales 14 escaños y ocho que esperan una subida que en la mayor parte de los casos se limita a uno o dos escaños.

En cuanto a Sumar, el límite del 5% actúa como una espada de Damocles para la formación de izquierda. Alcanzar el 5% en las provincias de A Coruña y Pontevedra (lo que se traduce en un 4,3 en las estimaciones a nivel gallego) garantizan un escaño en cada circunscripción y una centésima menos supone un completo fracaso. De las 14 encuestas publicadas, cuatro dejan a Sumar sin representación, seis aseguran la consecución de uno o dos escaños y las cuatro restantes dejan abierto el abanico, entre 0 y 1 o 0 y 2 diputados y diputadas.

Son muchas las encuestas publicadas que no ofrecen estimaciones para Democracia Ourensana (DO), lo que deja abierta la duda bien sobre sus opciones reales, bien sobre la profundidad de los estudios. Tan sólo cuatro de los sondeos prevén la posibilidad de que la formación liderada por Gonzalo Pérez Jácome llegue al Parlamento. Con todo, hace falta recordar que la última vez que DO se presentó a las elecciones gallegas, en 2016, obtuvo el 4,41% en la provincia y quedó a unos 2.500 votos de alcanzar el 6% necesario para obtener un escaño.