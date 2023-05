Maria Eugènia Gay: "Me desestresa una cena agradable con mis cuatro hijos"

Salto de lleno al ruedo electoral. Maria Eugènia Gay es el gran fichaje de Jaume Collboni para la lista del PSC por Barcelona como número dos. La exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona y delegada del Gobierno en Cataluña hasta finales de marzo ha dado un paso esencial como independiente, aunque confiesa que siempre ha votado a los socialistas. Y ahora enfila el camino hacia el Ayuntamiento.

¿Siempre ha votado a su partido?

Sí, siempre he votado al Partido Socialista.

¿Vive usted de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca? ¿Le ha subido?

Vivo de alquiler con mis cuatro hijos. Me ha subido la actualización.

¿Cómo convencería a un elector de que alejarse de la política es un riesgo para la democracia?

La democracia se defiende ejerciendo el derecho a votar que tenemos los ciudadanos. Expresar nuestra conformidad o disconformidad con las políticas públicas de los gobernantes es importante para que se refleje nuestra voluntad y opinión. La mayoría ha de verse reflejada en las urnas y para ello debemos expresarnos. No votar es no alzar la voz y no ejercer la democracia. Esto no permite hacer progresar a la sociedad como correspondería.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Confío en no cometer errores y mi comportamiento seguirá siendo éticamente irreprochable. No acepto bajo ningún concepto la corrupción, atenta contra la confianza de la soberanía.

¿El mejor político de la historia de España? ¿Y el peor?

Los mejores políticos han sido Jordi Solé Tura, padre de la Constitución y jurista catalán, y Ernest Lluch, por haber apostado por el diálogo, la paz social, la convivencia y por construir Estado de Derecho desde la tolerancia. Y el peor político: Carles Puigdemont por fomentar la confrontación entre los catalanes, dividir y atentar contra la democracia y la convivencia.

¿A quién ficharía de otro partido?

No ficharía a nadie de otro independiente, sino a un independiente como yo, ya que puede aportar experiencia, talante y bagaje. Por lo tanto, permite abrir la perspectiva para afrontar la resolución de los problemas con eficacia y eficiencia.

¿El mejor consejo que ha recibido en política?

Prudencia, paciencia y perseverancia.

¿Cómo se desestresa tras un día largo?

Con una cena agradable con mis cuatro hijos.

¿Alguna vez le han ofrecido un sobre? ¿Y alguna otra propuesta fuera de la legalidad?

No, no, afortunadamente.

¿Su peor y su mejor momento en política?

El mejor momento lo he vivido en política colegial: ganar dos veces las elecciones del Colegio de la Abogacía de Barcelona y ver que tenía la confianza del colectivo. Me dediqué de manera incansable y con auténtica pasión y vocación de servicio público. Y poder trabajar y mejorar el ejercicio de la profesión. El peor ha sido en general no poder conciliar la vida personal y profesional. Lo tenemos como asignatura pendiente.

¿Qué serie, libro o película tiene pendiente para cuando acabe la campaña?

Muchísimas. Al cine me toca ir con mis hijos y he visto todas las de Marvel y de acción. Tengo pendiente Todo a la vez en todas partes, con Jamie Lee Curtis, que es una de mis actrices favoritas. Para leer me queda Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. Conciliar la vida profesional y la personal lleva a tener que renunciar a muchos aspectos tuyos más egoístas.

¿Qué hará cuando deje la política?

Bueno, yo estoy circunstancialmente en política. Volveré al ejercicio de la abogacía, es mi profesión y con lo que me he ganado la vida en los últimos veinte años. Ha sido mi auténtica vocación.

¿Un chiste político o su meme favorito?

Me gustan mucho las viñetas de Forges.